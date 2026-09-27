Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC (rev. 2.0), 12 GB GDDR6, 192 bit, 2xDisplayPort, 2xHDMI, GPU 1320 MHz
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC (rev. 2.0), 12 GB GDDR6, 192 bit, 2xDisplayPort, 2xHDMI, GPU 1320 MHz
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC (rev. 2.0) обеспечивает высокую графическую производительность, стабильное охлаждение и надежность в эксплуатации. Она разработана для использования в составе игровых и других требовательных ПК. В графическом адаптере с архитектурой NVIDIA Ampere задействованы 12 ГБ памяти стандарта GDDR6 и процессор с частотой до 1792 МГц в режиме разгона. Система охлаждения WINDFORCE 2X с радиатором, медными композитными тепловыми трубками прямого контакта и двумя вентиляторами диаметром 100 мм гарантирует высокую эффективность отведения тепла при разной нагрузке. Технология альтернативного вращения лопастей устраняет турбулентные воздушные потоки, а технология 3D Active отключает вентиляторы в состоянии низкой вычислительной нагрузки. Компоненты Ultra Durable, подсистема питания 4+2 фазы и металлическая пластина на тыловой стороне подчеркивают высокую надежность GIGABYTE GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC (rev. 2.0).
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Для игр в Full HD, Игровые, NVIDIA GeForce
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 37 560 руб.9390 руб. в СплитВидеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X X...
-
В наличииЦена 48 280 руб.12070 руб. в СплитВидеокарта Gigabyte PCIE16 RTX3060 12GB (GV-N3060WF2OC-12GD 2.0)
-
В наличииЦена 48 780 руб.12195 руб. в СплитВидеокарта Asus RTX 3060 12Gb (DUAL-RTX3060-O12G-V2) LHR
-
В наличииЦена 49 480 руб.12370 руб. в СплитВидеокарта Gigabyte RTX3060 12GB (N3060GAMING OC-12GD 2.0)
-
В наличииЦена 49 950 руб.12488 руб. в СплитВидеокарта Palit PCIE16 RTX 5060 8Gb PA-RTX 5060 WHITE OC 8Gb бе...
-
В наличииЦена 50 190 руб.12548 руб. в СплитВидеокарта Palit RTX5060 DUAL 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D)
-
В наличииЦена 89 020 руб.22255 руб. в СплитВидеокарта Palit RTX5070 INFINITY 3 OC 12GB GDDR7 (NE75070S19K9-...
-
В наличииЦена 127 520 руб.31880 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 RTX2080 8GB GDDR6 RTX2080M8D6-C AETINA
-
В наличииЦена 165 580 руб.41395 руб. в СплитВидеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-G...
-
В наличииЦена 185 000 руб.46250 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080AERO OC-16GD GIGABYTE
-
В наличииЦена 874 740 руб.218685 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 L40S 48GB TCSL40SPCIE-PB 900-2G133-0080-000 NV...
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Для игр в Full HD, Игровые, NVIDIA GeForce
Отзывы о товаре Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC (rev. 2.0), 12 GB GDDR6, 192 bit, 2xDisplayPort, 2xHDMI, GPU 1320 MHz