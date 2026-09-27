Видеокарта Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC, NVIDIA RTX 5060, 8Gb, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, HDMIx1, DPx3, HDCP, 2677 MHz
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC, NVIDIA RTX 5060, 8Gb, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, HDMIx1, DPx3, HDCP, 2677 MHz
ASUS TUF RTX5060 O8G GAMING — это мощная графическая карта, разработанная для геймеров и профессионалов, требующих высокой производительности и надежности. Эта модель оснащена передовыми технологиями и компонентами, обеспечивающими максимальную эффективность и долговечность. ASUS TUF RTX5060 O8G GAMING обладает впечатляющей производительностью ИИ. Это позволяет карте эффективно обрабатывать сложные задачи, связанные с искусственным интеллектом, обеспечивая высокую скорость и точность выполнения операций. Архитектура NVIDIA Blackwell и DLSS4 Карта работает на архитектуре NVIDIA Blackwell, что обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Технология DLSS 4 позволяет улучшить качество изображения и повысить производительность в играх, используя возможности искусственного интеллекта для масштабирования разрешения. Защитное покрытие печатной платы Защитное покрытие печатной платы помогает защитить карту от коротких замыканий, вызванных влагой, пылью или мусором. Это обеспечивает дополнительную защиту и продлевает срок службы устройства. Автоматизированное производство Auto-Extreme Precision Автоматизированное производство Auto-Extreme Precision помогает обеспечить более высокую надежность и качество сборки. Это гарантирует, что каждая карта соответствует высоким стандартам качества и надежности.
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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Теги товара: NVIDIA GeForce
Отзывы о товаре Видеокарта Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC, NVIDIA RTX 5060, 8Gb, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, HDMIx1, DPx3, HDCP, 2677 MHz