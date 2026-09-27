Top.Mail.Ru
Видеокарта Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC, NVIDIA RTX 5060, 8Gb, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, HDMIx1, DPx3, HDCP, 2677 MHz купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокарта Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC, NVIDIA RTX 5060, 8Gb, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, HDMIx1, DPx3, HDCP, 2677 MHz

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокарта Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC, NVIDIA RTX 5060, 8Gb, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, HDMIx1, DPx3, HDCP, 2677 MHz - фото 1
Видеокарта Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC, NVIDIA RTX 5060, 8Gb, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, HDMIx1, DPx3, HDCP, 2677 MHz - фото 2
Видеокарта Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC, NVIDIA RTX 5060, 8Gb, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, HDMIx1, DPx3, HDCP, 2677 MHz - фото 3
Видеокарта Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC, NVIDIA RTX 5060, 8Gb, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, HDMIx1, DPx3, HDCP, 2677 MHz - фото 4
Видеокарта Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC, NVIDIA RTX 5060, 8Gb, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, HDMIx1, DPx3, HDCP, 2677 MHz - фото 5
Видеокарта Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC, NVIDIA RTX 5060, 8Gb, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, HDMIx1, DPx3, HDCP, 2677 MHz - фото 6
Видеокарта Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC, NVIDIA RTX 5060, 8Gb, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, HDMIx1, DPx3, HDCP, 2677 MHz - фото 7
Видеокарта Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC, NVIDIA RTX 5060, 8Gb, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, HDMIx1, DPx3, HDCP, 2677 MHz - фото 8
Видеокарта Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC, NVIDIA RTX 5060, 8Gb, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, HDMIx1, DPx3, HDCP, 2677 MHz - фото 9
Видеокарта Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC, NVIDIA RTX 5060, 8Gb, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, HDMIx1, DPx3, HDCP, 2677 MHz - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2640
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
302
  • Видеокарта Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC, NVIDIA RTX 5060, 8Gb, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, HDMIx1, DPx3, HDCP, 2677 MHz - фото 1
  • Видеокарта Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC, NVIDIA RTX 5060, 8Gb, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, HDMIx1, DPx3, HDCP, 2677 MHz - фото 2
  • Видеокарта Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC, NVIDIA RTX 5060, 8Gb, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, HDMIx1, DPx3, HDCP, 2677 MHz - фото 3
  • Видеокарта Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC, NVIDIA RTX 5060, 8Gb, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, HDMIx1, DPx3, HDCP, 2677 MHz - фото 4
  • Видеокарта Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC, NVIDIA RTX 5060, 8Gb, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, HDMIx1, DPx3, HDCP, 2677 MHz - фото 5
  • Видеокарта Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC, NVIDIA RTX 5060, 8Gb, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, HDMIx1, DPx3, HDCP, 2677 MHz - фото 6
  • Видеокарта Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC, NVIDIA RTX 5060, 8Gb, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, HDMIx1, DPx3, HDCP, 2677 MHz - фото 7
  • Видеокарта Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC, NVIDIA RTX 5060, 8Gb, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, HDMIx1, DPx3, HDCP, 2677 MHz - фото 8
  • Видеокарта Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC, NVIDIA RTX 5060, 8Gb, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, HDMIx1, DPx3, HDCP, 2677 MHz - фото 9
  • Видеокарта Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC, NVIDIA RTX 5060, 8Gb, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, HDMIx1, DPx3, HDCP, 2677 MHz - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739440
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2640
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
302
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х13х6
Вес, кг.
1

Описание товара Видеокарта Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC, NVIDIA RTX 5060, 8Gb, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, HDMIx1, DPx3, HDCP, 2677 MHz

ASUS TUF RTX5060 O8G GAMING — это мощная графическая карта, разработанная для геймеров и профессионалов, требующих высокой производительности и надежности. Эта модель оснащена передовыми технологиями и компонентами, обеспечивающими максимальную эффективность и долговечность. ASUS TUF RTX5060 O8G GAMING обладает впечатляющей производительностью ИИ. Это позволяет карте эффективно обрабатывать сложные задачи, связанные с искусственным интеллектом, обеспечивая высокую скорость и точность выполнения операций. Архитектура NVIDIA Blackwell и DLSS4 Карта работает на архитектуре NVIDIA Blackwell, что обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Технология DLSS 4 позволяет улучшить качество изображения и повысить производительность в играх, используя возможности искусственного интеллекта для масштабирования разрешения. Защитное покрытие печатной платы Защитное покрытие печатной платы помогает защитить карту от коротких замыканий, вызванных влагой, пылью или мусором. Это обеспечивает дополнительную защиту и продлевает срок службы устройства. Автоматизированное производство Auto-Extreme Precision Автоматизированное производство Auto-Extreme Precision помогает обеспечить более высокую надежность и качество сборки. Это гарантирует, что каждая карта соответствует высоким стандартам качества и надежности.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC, NVIDIA RTX 5060, 8Gb, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, HDMIx1, DPx3, HDCP, 2677 MHz




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asus
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2640
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
302
Страна производитель
Китай
Описание
ASUS TUF RTX5060 O8G GAMING — это мощная графическая карта, разработанная для геймеров и профессионалов, требующих высокой производительности и надежности. Эта модель оснащена передовыми технологиями и компонентами, обеспечивающими максимальную эффективность и долговечность. ASUS TUF RTX5060 O8G GAMING обладает впечатляющей производительностью ИИ. Это позволяет карте эффективно обрабатывать сложные задачи, связанные с искусственным интеллектом, обеспечивая высокую скорость и точность выполнения операций. Архитектура NVIDIA Blackwell и DLSS4 Карта работает на архитектуре NVIDIA Blackwell, что обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Технология DLSS 4 позволяет улучшить качество изображения и повысить производительность в играх, используя возможности искусственного интеллекта для масштабирования разрешения. Защитное покрытие печатной платы Защитное покрытие печатной платы помогает защитить карту от коротких замыканий, вызванных влагой, пылью или мусором. Это обеспечивает дополнительную защиту и продлевает срок службы устройства. Автоматизированное производство Auto-Extreme Precision Автоматизированное производство Auto-Extreme Precision помогает обеспечить более высокую надежность и качество сборки. Это гарантирует, что каждая карта соответствует высоким стандартам качества и надежности.


Теги товара: NVIDIA GeForce
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC, NVIDIA RTX 5060, 8Gb, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, HDMIx1, DPx3, HDCP, 2677 MHz - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...