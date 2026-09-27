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Видеокарта ASUS Prime GeForce RTX 5050 OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2707 МГц купить с доставкой в Москве
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Видеокарта ASUS Prime GeForce RTX 5050 OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2707 МГц

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739433
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Характеристики

Бренд
Asus
Размеры в упаковке, см
44х24х9
Вес, кг.
1.38

Описание товара Видеокарта ASUS Prime GeForce RTX 5050 OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2707 МГц

Видеокарта ASUS Prime GeForce RTX 5050 OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2707 МГц

Отзывы о товаре Видеокарта ASUS Prime GeForce RTX 5050 OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2707 МГц




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Характеристики
Бренд
Asus
Описание
Видеокарта ASUS Prime GeForce RTX 5050 OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2707 МГц
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Видеокарта ASUS Prime GeForce RTX 5050 OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2707 МГц - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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