Видеокарта Asus PCI-E GT710-SL-2GD5-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 710 2Gb 64bit GDDR5 954/5012 DVIx1 HDMIx1 CRTx1 HDCP Ret low profile
Оригинальный товар
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Характеристики
Графический процессор
GeForce GT 710
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
954
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
3840x2160
Разрядность шины памяти
64 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
170
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739432
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Характеристики
Бренд
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 710
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
954
Частота видеопамяти
5012
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
3840x2160
Техпроцесс
28
Разрядность шины памяти
64 bit
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
170
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х5
Вес, г.
540
Описание товара Видеокарта Asus PCI-E GT710-SL-2GD5-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 710 2Gb 64bit GDDR5 954/5012 DVIx1 HDMIx1 CRTx1 HDCP Ret low profile
Видеокарта ASUS NVIDIA GeForce GT 710 GT710-SL-2GD5-BRK-EVO подходит для офисных и мультимедийных систем. Она оснащена 2 ГБ видеопамяти GDDR5, что даёт возможность воспроизводить видео в разрешении до 3840?2160. Модель выделяется низкопрофильным форм-фактором и пассивным охлаждением для бесшумной работы.
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Теги товара: Офисные для двух мониторов, Бесшумные, NVIDIA GeForce
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Бренд
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 710
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
954
Частота видеопамяти
5012
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
3840x2160
Техпроцесс
28
Развернуть
Разрядность шины памяти
64 bit
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
170
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Видеокарта ASUS NVIDIA GeForce GT 710 GT710-SL-2GD5-BRK-EVO подходит для офисных и мультимедийных систем. Она оснащена 2 ГБ видеопамяти GDDR5, что даёт возможность воспроизводить видео в разрешении до 3840?2160. Модель выделяется низкопрофильным форм-фактором и пассивным охлаждением для бесшумной работы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Топовые, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX
Теги товара: Офисные для двух мониторов, Бесшумные, NVIDIA GeForce
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Топовые, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX
Теги товара: Офисные для двух мониторов, Бесшумные, NVIDIA GeForce
Видеокарта Asus PCI-E GT710-SL-2GD5-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 710 2Gb 64bit GDDR5 954/5012 DVIx1 HDMIx1 CRTx1 HDCP Ret low profile - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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