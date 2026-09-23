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Видеокарта Asus GeForce RTX 5060 TI Dual EVO OC, 16 GB GDDR7, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2602 MHz купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Asus GeForce RTX 5060 TI Dual EVO OC, 16 GB GDDR7, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2602 MHz

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739427
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Характеристики

Бренд
Asus
Размеры в упаковке, см
43х30х10
Вес, кг.
1.1

Описание товара Видеокарта Asus GeForce RTX 5060 TI Dual EVO OC, 16 GB GDDR7, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2602 MHz

Видеокарта Asus GeForce RTX 5060 TI Dual EVO OC, 16 GB GDDR7, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2602 MHz

Отзывы о товаре Видеокарта Asus GeForce RTX 5060 TI Dual EVO OC, 16 GB GDDR7, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2602 MHz




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Характеристики
Бренд
Asus
Описание
Видеокарта Asus GeForce RTX 5060 TI Dual EVO OC, 16 GB GDDR7, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2602 MHz
Самовывоз
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Отзывы


Видеокарта Asus GeForce RTX 5060 TI Dual EVO OC, 16 GB GDDR7, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2602 MHz - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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