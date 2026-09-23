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Видеокарта ASUS GeForce RTX 5050 8G OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2677 МГц купить с доставкой в Москве
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Видеокарта ASUS GeForce RTX 5050 8G OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2677 МГц

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Видеокарта ASUS GeForce RTX 5050 8G OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2677 МГц - фото 1
Видеокарта ASUS GeForce RTX 5050 8G OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2677 МГц - фото 2
Видеокарта ASUS GeForce RTX 5050 8G OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2677 МГц - фото 3
Видеокарта ASUS GeForce RTX 5050 8G OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2677 МГц - фото 4
Видеокарта ASUS GeForce RTX 5050 8G OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2677 МГц - фото 5
Видеокарта ASUS GeForce RTX 5050 8G OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2677 МГц - фото 6
Видеокарта ASUS GeForce RTX 5050 8G OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2677 МГц - фото 7
Видеокарта ASUS GeForce RTX 5050 8G OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2677 МГц - фото 8
Видеокарта ASUS GeForce RTX 5050 8G OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2677 МГц - фото 9
Видеокарта ASUS GeForce RTX 5050 8G OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2677 МГц - фото 10
Видеокарта ASUS GeForce RTX 5050 8G OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2677 МГц - фото 11
Видеокарта ASUS GeForce RTX 5050 8G OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2677 МГц - фото 12
Видеокарта ASUS GeForce RTX 5050 8G OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2677 МГц - фото 13
Видеокарта ASUS GeForce RTX 5050 8G OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2677 МГц - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2317
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта ASUS GeForce RTX 5050 8G OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2677 МГц - фото 1
  • Видеокарта ASUS GeForce RTX 5050 8G OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2677 МГц - фото 2
  • Видеокарта ASUS GeForce RTX 5050 8G OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2677 МГц - фото 3
  • Видеокарта ASUS GeForce RTX 5050 8G OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2677 МГц - фото 4
  • Видеокарта ASUS GeForce RTX 5050 8G OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2677 МГц - фото 5
  • Видеокарта ASUS GeForce RTX 5050 8G OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2677 МГц - фото 6
  • Видеокарта ASUS GeForce RTX 5050 8G OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2677 МГц - фото 7
  • Видеокарта ASUS GeForce RTX 5050 8G OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2677 МГц - фото 8
  • Видеокарта ASUS GeForce RTX 5050 8G OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2677 МГц - фото 9
  • Видеокарта ASUS GeForce RTX 5050 8G OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2677 МГц - фото 10
  • Видеокарта ASUS GeForce RTX 5050 8G OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2677 МГц - фото 11
  • Видеокарта ASUS GeForce RTX 5050 8G OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2677 МГц - фото 12
  • Видеокарта ASUS GeForce RTX 5050 8G OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2677 МГц - фото 13
  • Видеокарта ASUS GeForce RTX 5050 8G OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2677 МГц - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739423
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Характеристики

Бренд
Asus
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2317
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
203
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х22х6
Вес, г.
850

Описание товара Видеокарта ASUS GeForce RTX 5050 8G OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2677 МГц

Видеокарта ASUS GeForce RTX 5050 DUAL OC выделяется качественной элементной базой повышенной надежности и мощными техническими характеристиками. ASUS GeForce RTX 5050 DUAL OC оборудована кулером воздушного охлаждения с двумя вентиляторами. Они создают интенсивный поток воздуха и быстро рассеивают тепло от внутренних компонентов. Вывод изображения на мониторы выполняется посредством HDMI и DisplayPort разъемов.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта ASUS GeForce RTX 5050 8G OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2677 МГц




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Характеристики
Бренд
Asus
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2317
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
203
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта ASUS GeForce RTX 5050 DUAL OC выделяется качественной элементной базой повышенной надежности и мощными техническими характеристиками. ASUS GeForce RTX 5050 DUAL OC оборудована кулером воздушного охлаждения с двумя вентиляторами. Они создают интенсивный поток воздуха и быстро рассеивают тепло от внутренних компонентов. Вывод изображения на мониторы выполняется посредством HDMI и DisplayPort разъемов.


Теги товара: NVIDIA GeForce
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта ASUS GeForce RTX 5050 8G OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2677 МГц - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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