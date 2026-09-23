Видеокарта ASUS AMD Radeon RX 9060 XT Prime OC, 16 GB GDDR6, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1800 MHz
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 502 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739420
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
41х23х9
Вес, кг.
1.48
Описание товара Видеокарта ASUS AMD Radeon RX 9060 XT Prime OC, 16 GB GDDR6, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1800 MHz
Видеокарта ASUS AMD Radeon RX 9060 XT Prime OC, 16 GB GDDR6, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1800 MHz
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Видеокарта ASUS AMD Radeon RX 9060 XT Prime OC, 16 GB GDDR6, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1800 MHz
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Видеокарта ASUS AMD Radeon RX 9060 XT Prime OC, 16 GB GDDR6, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1800 MHz - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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