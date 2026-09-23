Видеокарта AFOX GeForce GTX 750 Ti, 4 GB GDDR5, 128 bit, DVI-D, HDMI, VGA (D-Sub), GPU 1085 МГц
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739404
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
31х19х7
Вес, кг.
1.1
Описание товара Видеокарта AFOX GeForce GTX 750 Ti, 4 GB GDDR5, 128 bit, DVI-D, HDMI, VGA (D-Sub), GPU 1085 МГц
Видеокарта AFOX GeForce GTX 750 Ti, 4 GB GDDR5, 128 bit, DVI-D, HDMI, VGA (D-Sub), GPU 1085 МГц
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 260 руб.2065 руб. в СплитВидеокарта Asus GT 730 2Gb GT730-SL-2GD5-BRK
-
В наличииЦена 8 910 руб.2228 руб. в СплитВидеокарта Asus GeForce GT730 2Gb (GT730-4H-SL-2GD5)
-
В наличииЦена 8 990 руб.2248 руб. в СплитВидеокарта Asus GT 1030 2048Mb (GT1030-2G-BRK)
-
В наличииЦена 14 460 руб.3615 руб. в СплитВидеокарта Gigabyte INTEL ARC A380 6144Mb 96 GDDR6 Ret (GV-IA380...
-
В наличииЦена 15 470 руб.3868 руб. в СплитВидеокарта Gigabyte INTEL ARC A310 4096Mb 64 GDDR6 Ret (GV-IA310...
-
В наличииЦена 20 880 руб.5220 руб. в СплитВидеокарта Sapphire GPRO X080 10Gb GDDR6 Mining GPU (32312-03-10...
-
В наличииЦена 28 720 руб.7180 руб. в СплитВидеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 ...
-
В наличииЦена 29 960 руб.7490 руб. в СплитВидеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 6GB
-
В наличииЦена 34 630 руб.8658 руб. в СплитВидеокарта Palit RTX3070 GameRock OC 8Gb (NE63070H19P2-1040G)
-
В наличииЦена 36 580 руб.9145 руб. в СплитВидеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X X...
-
В наличииЦена 40 780 руб.10195 руб. в СплитВидеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PULSE GAMING OC 8GB GD...
-
В наличииЦена 47 800 руб.11950 руб. в СплитВидеокарта Gigabyte PCIE16 RTX3060 12GB (GV-N3060WF2OC-12GD 2.0)
Видеокарта AFOX GeForce GTX 750 Ti, 4 GB GDDR5, 128 bit, DVI-D, HDMI, VGA (D-Sub), GPU 1085 МГц
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Видеокарта AFOX GeForce GTX 750 Ti, 4 GB GDDR5, 128 bit, DVI-D, HDMI, VGA (D-Sub), GPU 1085 МГц - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеокарта AFOX GeForce GTX 750 Ti, 4 GB GDDR5, 128 bit, DVI-D, HDMI, VGA (D-Sub), GPU 1085 МГц