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Процессор Intel Core i5-9500 Soc-1151v2 3GHz OEM купить с доставкой в Москве
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Процессор Intel Core i5-9500 Soc-1151v2 3GHz OEM

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 990 руб. 
Начислим 305 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 739371
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Процессор Intel Core i5-9500 Soc-1151v2 3GHz OEM
16 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
100

Описание товара Процессор Intel Core i5-9500 Soc-1151v2 3GHz OEM

Процессор Intel Core i5-9500 Soc-1151v2 3GHz OEM

Отзывы о товаре Процессор Intel Core i5-9500 Soc-1151v2 3GHz OEM




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Характеристики
Бренд
Intel
Описание
Процессор Intel Core i5-9500 Soc-1151v2 3GHz OEM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор Intel Core i5-9500 Soc-1151v2 3GHz OEM - данный товар вы можете купить по цене 16990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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