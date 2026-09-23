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Процессор CPU LGA3647 Intel Xeon Gold 5220 (Cascade Lake, 18C/36T, 2.2/3.9GHz, 24.75MB, 125W) OEM купить с доставкой в Москве
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Процессор CPU LGA3647 Intel Xeon Gold 5220 (Cascade Lake, 18C/36T, 2.2/3.9GHz, 24.75MB, 125W) OEM

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
104 424 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739364
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Характеристики

Бренд
Intel
Размеры в упаковке, см
8х6х1
Вес, г.
110

Описание товара Процессор CPU LGA3647 Intel Xeon Gold 5220 (Cascade Lake, 18C/36T, 2.2/3.9GHz, 24.75MB, 125W) OEM

Процессор CPU LGA3647 Intel Xeon Gold 5220 (Cascade Lake, 18C/36T, 2.2/3.9GHz, 24.75MB, 125W) OEM

Отзывы о товаре Процессор CPU LGA3647 Intel Xeon Gold 5220 (Cascade Lake, 18C/36T, 2.2/3.9GHz, 24.75MB, 125W) OEM




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Характеристики
Бренд
Intel
Описание
Процессор CPU LGA3647 Intel Xeon Gold 5220 (Cascade Lake, 18C/36T, 2.2/3.9GHz, 24.75MB, 125W) OEM
Самовывоз
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Процессор CPU LGA3647 Intel Xeon Gold 5220 (Cascade Lake, 18C/36T, 2.2/3.9GHz, 24.75MB, 125W) OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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