Процессор AMD Ryzen Threadripper PRO 9985WX Soc-sTR5 3.2GHz OEM
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen Threadripper PRO
Модель
9985WX
Socket
sTR5 (SP6)
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Shimada Peak
Количество ядер
64
Количество потоков
128
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
798 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739350
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen Threadripper PRO
Модель
9985WX
Socket
sTR5 (SP6)
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Shimada Peak
Количество ядер
64
Количество потоков
128
Объем кэша L1
5120
Объем кэша L2
64
Объем кэша L3
256
Базовая тактовая частота, ГГц
3.2
Частота процессора в режиме Turbo
5.1
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
95
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
100
Описание товара Процессор AMD Ryzen Threadripper PRO 9985WX Soc-sTR5 3.2GHz OEM
Классические надежные процессоры. Великолепная производительность ПК данной моделью процессора позволит без проблем использовать многозадачный режим, чтобы общаться друзьями близкими, развлекаться работать. Также вас порадует впечатляющая производительность качество графики.
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Теги товара: С разблокированным множителем
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Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen Threadripper PRO
Модель
9985WX
Socket
sTR5 (SP6)
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Shimada Peak
Количество ядер
64
Количество потоков
128
Объем кэша L1
5120
Объем кэша L2
64
Развернуть
Объем кэша L3
256
Базовая тактовая частота, ГГц
3.2
Частота процессора в режиме Turbo
5.1
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
95
Страна производитель
Китай
Классические надежные процессоры. Великолепная производительность ПК данной моделью процессора позволит без проблем использовать многозадачный режим, чтобы общаться друзьями близкими, развлекаться работать. Также вас порадует впечатляющая производительность качество графики.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Теги товара: С разблокированным множителем
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Теги товара: С разблокированным множителем
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