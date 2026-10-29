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Процессор AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX Soc-sWRX8 3.8GHz OEM купить с доставкой в Москве
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Процессор AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX Soc-sWRX8 3.8GHz OEM

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
160 240 руб. 
Начислим 2564 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 739342
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Процессор AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX Soc-sWRX8 3.8GHz OEM
160 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMD
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
140

Описание товара Процессор AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX Soc-sWRX8 3.8GHz OEM

Процессор AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX Soc-sWRX8 3.8GHz OEM

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Характеристики
Бренд
AMD
Описание
Процессор AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX Soc-sWRX8 3.8GHz OEM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX Soc-sWRX8 3.8GHz OEM – стоимость товара 160240 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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