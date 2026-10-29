Процессор AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX Soc-sWRX8 3.8GHz OEM
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
160 240 руб.
В наличии
Код товара: 739342
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
160 240 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
140
Описание товара Процессор AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX Soc-sWRX8 3.8GHz OEM
Процессор AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX Soc-sWRX8 3.8GHz OEM
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Процессор AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX Soc-sWRX8 3.8GHz OEM
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Процессор AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX Soc-sWRX8 3.8GHz OEM – стоимость товара 160240 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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