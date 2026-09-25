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Процессор AMD Ryzen 7 5700 Soc-AM4 3.7GHz OEM купить с доставкой в Москве
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Процессор AMD Ryzen 7 5700 Soc-AM4 3.7GHz OEM

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Процессор AMD Ryzen 7 5700 Soc-AM4 3.7GHz OEM - фото 1
Процессор AMD Ryzen 7 5700 Soc-AM4 3.7GHz OEM - фото 2
Процессор AMD Ryzen 7 5700 Soc-AM4 3.7GHz OEM - фото 3
Процессор AMD Ryzen 7 5700 Soc-AM4 3.7GHz OEM - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель
5700
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Cezanne
Количество ядер
8
Количество потоков
16
  • Процессор AMD Ryzen 7 5700 Soc-AM4 3.7GHz OEM - фото 1
  • Процессор AMD Ryzen 7 5700 Soc-AM4 3.7GHz OEM - фото 2
  • Процессор AMD Ryzen 7 5700 Soc-AM4 3.7GHz OEM - фото 3
  • Процессор AMD Ryzen 7 5700 Soc-AM4 3.7GHz OEM - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739339
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель
5700
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Cezanne
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Объем кэша L1
512
Объем кэша L2
4
Объем кэша L3
16
Базовая тактовая частота, ГГц
3.7
Частота процессора в режиме Turbo
4.6
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR4
Максимальная рабочая температура
95
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
100

Описание товара Процессор AMD Ryzen 7 5700 Soc-AM4 3.7GHz OEM

Классические надежные процессоры. Великолепная производительность ПК с данной моделью процессора позволит без проблем использовать многозадачный режим, чтобы общаться друзьями близкими, развлекаться работать. Также вас порадует впечатляющая производительность качество графики.

Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 7 5700 Soc-AM4 3.7GHz OEM




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель
5700
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Cezanne
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Объем кэша L1
512
Объем кэша L2
4
Развернуть
Объем кэша L3
16
Базовая тактовая частота, ГГц
3.7
Частота процессора в режиме Turbo
4.6
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR4
Максимальная рабочая температура
95
Страна производитель
Китай
Описание
Классические надежные процессоры. Великолепная производительность ПК с данной моделью процессора позволит без проблем использовать многозадачный режим, чтобы общаться друзьями близкими, развлекаться работать. Также вас порадует впечатляющая производительность качество графики.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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