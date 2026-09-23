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Процессор AMD Ryzen 5 9500F Soc-AM5 3.8GHz OEM купить с доставкой в Москве
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Процессор AMD Ryzen 5 9500F Soc-AM5 3.8GHz OEM

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Процессор AMD Ryzen 5 9500F Soc-AM5 3.8GHz OEM - фото 1
Процессор AMD Ryzen 5 9500F Soc-AM5 3.8GHz OEM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель
9500F
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Granite Ridge
Количество ядер
6
Количество потоков
12
  • Процессор AMD Ryzen 5 9500F Soc-AM5 3.8GHz OEM - фото 1
  • Процессор AMD Ryzen 5 9500F Soc-AM5 3.8GHz OEM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739335
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель
9500F
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Granite Ridge
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L1
480
Объем кэша L2
6
Объем кэша L3
32
Базовая тактовая частота, ГГц
3.8
Частота процессора в режиме Turbo
5.1
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
95
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х4х1
Вес, г.
100

Описание товара Процессор AMD Ryzen 5 9500F Soc-AM5 3.8GHz OEM

Процессор AMD Ryzen 5 9500F подходит для сборки игрового компьютера с материнской платой на сокете AM5. 6 ядер, 12 потоков и базовой частоты 3.8 ГГц хватает для игр начального и среднего уровня. Свободный множитель позволяет разгонять процессор для достижения еще большей производительности. Тепловыделение 65 Вт допускает установку в системах с ограниченным охлаждением. Контроллер PCIe 5.0 под 24 линии сохраняет достаточную пропускную способность для исправной работы подключенных графических карт и других устройств. Поддержка технологии виртуализации позволяет одновременно запускать несколько ОС.

Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 5 9500F Soc-AM5 3.8GHz OEM




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель
9500F
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Granite Ridge
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L1
480
Объем кэша L2
6
Развернуть
Объем кэша L3
32
Базовая тактовая частота, ГГц
3.8
Частота процессора в режиме Turbo
5.1
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
95
Страна производитель
Китай
Описание
Процессор AMD Ryzen 5 9500F подходит для сборки игрового компьютера с материнской платой на сокете AM5. 6 ядер, 12 потоков и базовой частоты 3.8 ГГц хватает для игр начального и среднего уровня. Свободный множитель позволяет разгонять процессор для достижения еще большей производительности. Тепловыделение 65 Вт допускает установку в системах с ограниченным охлаждением. Контроллер PCIe 5.0 под 24 линии сохраняет достаточную пропускную способность для исправной работы подключенных графических карт и других устройств. Поддержка технологии виртуализации позволяет одновременно запускать несколько ОС.
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