Процессор AMD EPYC 9965 Soc-SP5 2.25GHz OEM
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Модель
9965
Socket
SP5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Turin
Количество ядер
192
Количество потоков
384
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
566 945 руб.
В наличии
Код товара: 739324
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566 945 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Модель
9965
Socket
SP5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Turin
Количество ядер
192
Количество потоков
384
Объем кэша L1
15360
Объем кэша L2
192
Объем кэша L3
512
Базовая тактовая частота, ГГц
2.25
Частота процессора в режиме Turbo
5
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х1
Вес, г.
200
Описание товара Процессор AMD EPYC 9965 Soc-SP5 2.25GHz OEM
Данный товар представляет собой оптимальное сочетание передовых технологий и надежности. Разработанный с учетом самых строгих стандартов качества, он обеспечивает бесперебойную работу и высокую производительность даже при интенсивных нагрузках.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Модель
9965
Socket
SP5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Turin
Количество ядер
192
Количество потоков
384
Объем кэша L1
15360
Объем кэша L2
192
Развернуть
Объем кэша L3
512
Базовая тактовая частота, ГГц
2.25
Частота процессора в режиме Turbo
5
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
90
Страна производитель
Китай
Данный товар представляет собой оптимальное сочетание передовых технологий и надежности. Разработанный с учетом самых строгих стандартов качества, он обеспечивает бесперебойную работу и высокую производительность даже при интенсивных нагрузках.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Купить Процессор AMD EPYC 9965 Soc-SP5 2.25GHz OEM - по цене 566945 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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