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Процессор AMD EPYC 9965 Soc-SP5 2.25GHz OEM купить с доставкой в Москве
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Процессор AMD EPYC 9965 Soc-SP5 2.25GHz OEM

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Процессор AMD EPYC 9965 Soc-SP5 2.25GHz OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Модель
9965
Socket
SP5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Turin
Количество ядер
192
Количество потоков
384
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
566 945 руб. 
Начислим 9072 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 739324
Доставка в Москве
Загружаем...
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Процессор AMD EPYC 9965 Soc-SP5 2.25GHz OEM
566 945 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Модель
9965
Socket
SP5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Turin
Количество ядер
192
Количество потоков
384
Объем кэша L1
15360
Объем кэша L2
192
Объем кэша L3
512
Базовая тактовая частота, ГГц
2.25
Частота процессора в режиме Turbo
5
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х1
Вес, г.
200

Описание товара Процессор AMD EPYC 9965 Soc-SP5 2.25GHz OEM

Данный товар представляет собой оптимальное сочетание передовых технологий и надежности. Разработанный с учетом самых строгих стандартов качества, он обеспечивает бесперебойную работу и высокую производительность даже при интенсивных нагрузках.

Отзывы о товаре Процессор AMD EPYC 9965 Soc-SP5 2.25GHz OEM




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Модель
9965
Socket
SP5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Turin
Количество ядер
192
Количество потоков
384
Объем кэша L1
15360
Объем кэша L2
192
Развернуть
Объем кэша L3
512
Базовая тактовая частота, ГГц
2.25
Частота процессора в режиме Turbo
5
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
90
Страна производитель
Китай
Описание
Данный товар представляет собой оптимальное сочетание передовых технологий и надежности. Разработанный с учетом самых строгих стандартов качества, он обеспечивает бесперебойную работу и высокую производительность даже при интенсивных нагрузках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Процессор AMD EPYC 9965 Soc-SP5 2.25GHz OEM - по цене 566945 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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