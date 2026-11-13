Процессор Intel Xeon W5-3423 Soc-4677 2.1GHz OEM
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
82 630 руб.
В наличии
Код товара: 739318
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Загружаем...
82 630 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
14х13х3
Вес, г.
130
Описание товара Процессор Intel Xeon W5-3423 Soc-4677 2.1GHz OEM
Процессор Intel Xeon W5-3423 Soc-4677 2.1GHz OEM
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Купить Процессор Intel Xeon W5-3423 Soc-4677 2.1GHz OEM - по цене 82630 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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