Процессор Intel Xeon Silver 4514Y Soc-4677 2.0GHz OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
89 961 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739313
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
8х5х1
Вес, г.
100
Описание товара Процессор Intel Xeon Silver 4514Y Soc-4677 2.0GHz OEM
Процессор Intel Xeon Silver 4514Y Soc-4677 2.0GHz OEM
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 111 120 руб.27780 руб. в СплитПроцессор Gigabyte 74F3 (100-000000317)
-
В наличииЦена 141 390 руб.35348 руб. в СплитПроцессор AMD EPYC 75F3 (100-000000313)
-
В наличииЦена 322 990 руб.80748 руб. в СплитПроцессор Ryzen X24 Threadripper PRO 9965WX sTR5 350W 4200 100-...
-
В наличииЦена 566 945 руб.141737 руб. в СплитПроцессор AMD EPYC 9965 Soc-SP5 2.25GHz OEM
-
В наличииЦена 639 090 руб.159773 руб. в СплитПроцессор Ryzen X64 Threadripper PRO 7985WX sTR5 350W 3200 100-0...
-
В наличииЦена 669 907 руб.167477 руб. в СплитПроцессор AMD EPYC 9845 Soc-SP5 2.1GHz OEM
-
В наличииЦена 916 530 руб.229133 руб. в СплитПроцессор Ryzen X92 Threadripper PRO 7995WX sTR5 350W 2500 100-0...
-
В наличииЦена 1 248 610 руб.312153 руб. в СплитПроцессор Ryzen X96 Threadripper PRO 9995WX sTR5 350W 2500 100-0...
Процессор Intel Xeon Silver 4514Y Soc-4677 2.0GHz OEM
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Процессор Intel Xeon Silver 4514Y Soc-4677 2.0GHz OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Процессор Intel Xeon Silver 4514Y Soc-4677 2.0GHz OEM