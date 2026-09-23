Процессор Intel Xeon Gold 5218 Soc-3647 2.3GHz OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 741 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739251
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
8х6х1
Вес, г.
130
Описание товара Процессор Intel Xeon Gold 5218 Soc-3647 2.3GHz OEM
Процессор Intel Xeon Gold 5218 Soc-3647 2.3GHz OEM
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 23 520 руб.5880 руб. в СплитПроцессор Intel Core Ultra 5 250K Plus S1851 OEM AT807683B9B4886...
-
В наличииЦена 23 750 руб.5938 руб. в СплитПроцессор Intel Core I5-12600K S1700 OEM (CM8071504555227 S RL4T...
-
В наличииЦена 25 130 руб.6283 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5 13500 Soc-1700 OEM [CM8071505093101]
-
В наличииЦена 25 650 руб.6413 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5 14600KF Soc-1700 (CM8071504821014) OEM
-
В наличииЦена 26 060 руб.6515 руб. в СплитПроцессор Intel Core i7-10700 S1200 OEM 2.9G CM8070104282327 PUL...
-
В наличииЦена 26 470 руб.6618 руб. в СплитПроцессор Intel Core I7-10700 (CM8070104282327 S RH6Y) OEM
-
В наличииЦена 26 810 руб.6703 руб. в СплитПроцессор Intel Core i7-12700KF (CM8071504553829SRL4P) ОEM
-
В наличииЦена 27 140 руб.6785 руб. в СплитПроцессор Intel Core I7-12700KF S1700 OEM (CM8071504553829 S RL4...
-
В наличииЦена 27 310 руб.6828 руб. в СплитПроцессор Intel Core i7-12700F Alder Lake (CM8071504555020) oem
-
В наличииЦена 27 480 руб.6870 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 7 7800X3D AM5 tray (100-000000910)
-
В наличииЦена 28 300 руб.7075 руб. в СплитПроцессор Intel Core i7 13700F OEM (CM8071504820806S)
-
В наличииЦена 28 300 руб.7075 руб. в СплитПроцессор Intel Core I7-13700KF S1700 OEM (CM8071504820706IN)
Процессор Intel Xeon Gold 5218 Soc-3647 2.3GHz OEM
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Процессор Intel Xeon Gold 5218 Soc-3647 2.3GHz OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Процессор Intel Xeon Gold 5218 Soc-3647 2.3GHz OEM