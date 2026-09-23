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Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-71-56KL 14" OLED Core Ultra 5 125H 16Gb/512Gb SSD Silver купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-71-56KL 14" OLED Core Ultra 5 125H 16Gb/512Gb SSD Silver

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Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-71-56KL 14&quot; OLED Core Ultra 5 125H 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 1
Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-71-56KL 14&quot; OLED Core Ultra 5 125H 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 2
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Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-71-56KL 14&quot; OLED Core Ultra 5 125H 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 4
Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-71-56KL 14&quot; OLED Core Ultra 5 125H 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 5
Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-71-56KL 14&quot; OLED Core Ultra 5 125H 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 6
Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-71-56KL 14&quot; OLED Core Ultra 5 125H 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 7
Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-71-56KL 14&quot; OLED Core Ultra 5 125H 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 8
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Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-71-56KL 14&quot; OLED Core Ultra 5 125H 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Acer Swift Go 14
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-71-56KL 14&quot; OLED Core Ultra 5 125H 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 9
  • Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-71-56KL 14&quot; OLED Core Ultra 5 125H 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 10
  • Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-71-56KL 14&quot; OLED Core Ultra 5 125H 16Gb/512Gb SSD Silver - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739167
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Swift Go 14
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
226V
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х15
Вес, кг.
2.4

Описание товара Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-71-56KL 14" OLED Core Ultra 5 125H 16Gb/512Gb SSD Silver

Этот ноутбук Acer с компактным 14-дюймовым OLED-экраном дарит по-настоящему яркое и детализированное изображение с высоким разрешением 1920x1200. Благодаря частоте 60 Гц просмотр фильмов и работа с документами становятся плавными и приятными. Восьмиядерный процессор Intel Core Ultra 5 с тактовой частотой 2,1 ГГц быстро справляется с многозадачностью: этот лэптоп создан для продуктивной работы и творчества без задержек. 16 Гб оперативной памяти LPDDR5x обеспечивают молниеносный отклик даже с требовательными программами, а SSD-накопитель значительно ускоряет загрузку системы и запуск приложений. Модель поставляется без предустановленной операционной системы — вы сами решаете, какую среду использовать. Выбор для тех, кто ценит мощность и свободу.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-71-56KL 14" OLED Core Ultra 5 125H 16Gb/512Gb SSD Silver




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Swift Go 14
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Развернуть
Модель процессора
226V
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Acer с компактным 14-дюймовым OLED-экраном дарит по-настоящему яркое и детализированное изображение с высоким разрешением 1920x1200. Благодаря частоте 60 Гц просмотр фильмов и работа с документами становятся плавными и приятными. Восьмиядерный процессор Intel Core Ultra 5 с тактовой частотой 2,1 ГГц быстро справляется с многозадачностью: этот лэптоп создан для продуктивной работы и творчества без задержек. 16 Гб оперативной памяти LPDDR5x обеспечивают молниеносный отклик даже с требовательными программами, а SSD-накопитель значительно ускоряет загрузку системы и запуск приложений. Модель поставляется без предустановленной операционной системы — вы сами решаете, какую среду использовать. Выбор для тех, кто ценит мощность и свободу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-71-56KL 14" OLED Core Ultra 5 125H 16Gb/512Gb SSD Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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