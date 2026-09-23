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Ноутбук Acer Nitro V15 ANV15-A31 15.6" IPS FHD Ryzen 7 170 16Gb/512Gb SSD RTX5050 8Gb Black купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Nitro V15 ANV15-A31 15.6" IPS FHD Ryzen 7 170 16Gb/512Gb SSD RTX5050 8Gb Black

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Ноутбук Acer Nitro V15 ANV15-A31 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 7 170 16Gb/512Gb SSD RTX5050 8Gb Black - фото 1
Ноутбук Acer Nitro V15 ANV15-A31 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 7 170 16Gb/512Gb SSD RTX5050 8Gb Black - фото 2
Ноутбук Acer Nitro V15 ANV15-A31 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 7 170 16Gb/512Gb SSD RTX5050 8Gb Black - фото 3
Ноутбук Acer Nitro V15 ANV15-A31 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 7 170 16Gb/512Gb SSD RTX5050 8Gb Black - фото 4
Ноутбук Acer Nitro V15 ANV15-A31 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 7 170 16Gb/512Gb SSD RTX5050 8Gb Black - фото 5
Ноутбук Acer Nitro V15 ANV15-A31 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 7 170 16Gb/512Gb SSD RTX5050 8Gb Black - фото 6
Ноутбук Acer Nitro V15 ANV15-A31 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 7 170 16Gb/512Gb SSD RTX5050 8Gb Black - фото 7
Ноутбук Acer Nitro V15 ANV15-A31 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 7 170 16Gb/512Gb SSD RTX5050 8Gb Black - фото 8
Ноутбук Acer Nitro V15 ANV15-A31 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 7 170 16Gb/512Gb SSD RTX5050 8Gb Black - фото 9
Ноутбук Acer Nitro V15 ANV15-A31 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 7 170 16Gb/512Gb SSD RTX5050 8Gb Black - фото 10
Ноутбук Acer Nitro V15 ANV15-A31 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 7 170 16Gb/512Gb SSD RTX5050 8Gb Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Acer Nitro V15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Nitro V15 ANV15-A31 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 7 170 16Gb/512Gb SSD RTX5050 8Gb Black - фото 1
  • Ноутбук Acer Nitro V15 ANV15-A31 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 7 170 16Gb/512Gb SSD RTX5050 8Gb Black - фото 2
  • Ноутбук Acer Nitro V15 ANV15-A31 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 7 170 16Gb/512Gb SSD RTX5050 8Gb Black - фото 3
  • Ноутбук Acer Nitro V15 ANV15-A31 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 7 170 16Gb/512Gb SSD RTX5050 8Gb Black - фото 4
  • Ноутбук Acer Nitro V15 ANV15-A31 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 7 170 16Gb/512Gb SSD RTX5050 8Gb Black - фото 5
  • Ноутбук Acer Nitro V15 ANV15-A31 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 7 170 16Gb/512Gb SSD RTX5050 8Gb Black - фото 6
  • Ноутбук Acer Nitro V15 ANV15-A31 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 7 170 16Gb/512Gb SSD RTX5050 8Gb Black - фото 7
  • Ноутбук Acer Nitro V15 ANV15-A31 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 7 170 16Gb/512Gb SSD RTX5050 8Gb Black - фото 8
  • Ноутбук Acer Nitro V15 ANV15-A31 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 7 170 16Gb/512Gb SSD RTX5050 8Gb Black - фото 9
  • Ноутбук Acer Nitro V15 ANV15-A31 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 7 170 16Gb/512Gb SSD RTX5050 8Gb Black - фото 10
  • Ноутбук Acer Nitro V15 ANV15-A31 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 7 170 16Gb/512Gb SSD RTX5050 8Gb Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
89 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739166
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Nitro V15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
170
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Втч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х15
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ноутбук Acer Nitro V15 ANV15-A31 15.6" IPS FHD Ryzen 7 170 16Gb/512Gb SSD RTX5050 8Gb Black

Acer предлагает ноутбук, который станет верным помощником в работе и развлечениях. Лёгкий пластиковый корпус делает устройство удобным для ежедневных поездок и не утяжеляет рюкзак. Мощный процессор от AMD и дискретная видеокарта обеспечивают высокую производительность — фильмы в Full HD, современные игры и работа с графикой будут приносить только удовольствие. 15,6-дюймовый IPS-экран радует чёткой и яркой картинкой благодаря разрешению 1920x1080 — работать и отдыхать за ним одинаково приятно. Продуманная клавиатура с подсветкой позволяет набирать тексты или общаться даже при слабом освещении. Встроенный SSD на 512 Гб предоставляет быстрое хранение всех необходимых файлов без задержек. Наличие USB Type-C открывает новые удобные возможности для подключения современных аксессуаров. Ноутбук поставляется без установленной операционной системы — это идеальный выбор для тех, кто хочет настроить всё под свои задачи с нуля.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro V15 ANV15-A31 15.6" IPS FHD Ryzen 7 170 16Gb/512Gb SSD RTX5050 8Gb Black




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Nitro V15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
170
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Втч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Acer предлагает ноутбук, который станет верным помощником в работе и развлечениях. Лёгкий пластиковый корпус делает устройство удобным для ежедневных поездок и не утяжеляет рюкзак. Мощный процессор от AMD и дискретная видеокарта обеспечивают высокую производительность — фильмы в Full HD, современные игры и работа с графикой будут приносить только удовольствие. 15,6-дюймовый IPS-экран радует чёткой и яркой картинкой благодаря разрешению 1920x1080 — работать и отдыхать за ним одинаково приятно. Продуманная клавиатура с подсветкой позволяет набирать тексты или общаться даже при слабом освещении. Встроенный SSD на 512 Гб предоставляет быстрое хранение всех необходимых файлов без задержек. Наличие USB Type-C открывает новые удобные возможности для подключения современных аксессуаров. Ноутбук поставляется без установленной операционной системы — это идеальный выбор для тех, кто хочет настроить всё под свои задачи с нуля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Nitro V15 ANV15-A31 15.6" IPS FHD Ryzen 7 170 16Gb/512Gb SSD RTX5050 8Gb Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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