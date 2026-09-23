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Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-71MF 16" IPS Core 7 240H 16Gb/1Tb SSD RTX5060 8Gb Black купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-71MF 16" IPS Core 7 240H 16Gb/1Tb SSD RTX5060 8Gb Black

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Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-71MF 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/1Tb SSD RTX5060 8Gb Black - фото 1
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-71MF 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/1Tb SSD RTX5060 8Gb Black - фото 2
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-71MF 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/1Tb SSD RTX5060 8Gb Black - фото 3
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-71MF 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/1Tb SSD RTX5060 8Gb Black - фото 4
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-71MF 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/1Tb SSD RTX5060 8Gb Black - фото 5
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-71MF 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/1Tb SSD RTX5060 8Gb Black - фото 6
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-71MF 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/1Tb SSD RTX5060 8Gb Black - фото 7
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-71MF 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/1Tb SSD RTX5060 8Gb Black - фото 8
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-71MF 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/1Tb SSD RTX5060 8Gb Black - фото 9
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-71MF 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/1Tb SSD RTX5060 8Gb Black - фото 10
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-71MF 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/1Tb SSD RTX5060 8Gb Black - фото 11
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-71MF 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/1Tb SSD RTX5060 8Gb Black - фото 12
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-71MF 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/1Tb SSD RTX5060 8Gb Black - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Acer Nitro V 16S
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-71MF 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/1Tb SSD RTX5060 8Gb Black - фото 1
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-71MF 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/1Tb SSD RTX5060 8Gb Black - фото 2
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-71MF 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/1Tb SSD RTX5060 8Gb Black - фото 3
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-71MF 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/1Tb SSD RTX5060 8Gb Black - фото 4
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-71MF 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/1Tb SSD RTX5060 8Gb Black - фото 5
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-71MF 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/1Tb SSD RTX5060 8Gb Black - фото 6
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-71MF 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/1Tb SSD RTX5060 8Gb Black - фото 7
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-71MF 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/1Tb SSD RTX5060 8Gb Black - фото 8
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-71MF 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/1Tb SSD RTX5060 8Gb Black - фото 9
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-71MF 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/1Tb SSD RTX5060 8Gb Black - фото 10
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-71MF 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/1Tb SSD RTX5060 8Gb Black - фото 11
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-71MF 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/1Tb SSD RTX5060 8Gb Black - фото 12
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-71MF 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/1Tb SSD RTX5060 8Gb Black - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
146 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739165
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Nitro V 16S
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
180
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Втч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х15
Вес, кг.
3.7

Описание товара Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-71MF 16" IPS Core 7 240H 16Gb/1Tb SSD RTX5060 8Gb Black

Acer Nitro V 16S создан для активных геймеров и создателей контента, которые часто находятся в пути. Внутри его тонкого корпуса, оснащенного великолепным дисплеем с высоким разрешением и частотой обновления, разместились процессор Intel Core серии и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 50 серии для ноутбуков.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-71MF 16" IPS Core 7 240H 16Gb/1Tb SSD RTX5060 8Gb Black




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Nitro V 16S
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
180
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Втч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Acer Nitro V 16S создан для активных геймеров и создателей контента, которые часто находятся в пути. Внутри его тонкого корпуса, оснащенного великолепным дисплеем с высоким разрешением и частотой обновления, разместились процессор Intel Core серии и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 50 серии для ноутбуков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-71MF 16" IPS Core 7 240H 16Gb/1Tb SSD RTX5060 8Gb Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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