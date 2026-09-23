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Видеокарта PCIE16 RX 9060 8GB RX9060 CL 8G ASROCK купить с доставкой в Москве
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Видеокарта PCIE16 RX 9060 8GB RX9060 CL 8G ASROCK

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Видеокарта PCIE16 RX 9060 8GB RX9060 CL 8G ASROCK - фото 1
Видеокарта PCIE16 RX 9060 8GB RX9060 CL 8G ASROCK - фото 2
Видеокарта PCIE16 RX 9060 8GB RX9060 CL 8G ASROCK - фото 3
Видеокарта PCIE16 RX 9060 8GB RX9060 CL 8G ASROCK - фото 4
Видеокарта PCIE16 RX 9060 8GB RX9060 CL 8G ASROCK - фото 5
Видеокарта PCIE16 RX 9060 8GB RX9060 CL 8G ASROCK - фото 6
Видеокарта PCIE16 RX 9060 8GB RX9060 CL 8G ASROCK - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
Radeon RX 9060
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2400
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
249
  • Видеокарта PCIE16 RX 9060 8GB RX9060 CL 8G ASROCK - фото 1
  • Видеокарта PCIE16 RX 9060 8GB RX9060 CL 8G ASROCK - фото 2
  • Видеокарта PCIE16 RX 9060 8GB RX9060 CL 8G ASROCK - фото 3
  • Видеокарта PCIE16 RX 9060 8GB RX9060 CL 8G ASROCK - фото 4
  • Видеокарта PCIE16 RX 9060 8GB RX9060 CL 8G ASROCK - фото 5
  • Видеокарта PCIE16 RX 9060 8GB RX9060 CL 8G ASROCK - фото 6
  • Видеокарта PCIE16 RX 9060 8GB RX9060 CL 8G ASROCK - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739157
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Характеристики

Бренд
ASRock
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9060
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2400
Частота видеопамяти
18000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
249
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х22х7
Вес, кг.
1.31

Описание товара Видеокарта PCIE16 RX 9060 8GB RX9060 CL 8G ASROCK

Видеокарта ASRock на базе графического процессора Radeon RX 9060 с 8 Гб быстрой видеопамяти GDDR6 — мощное решение для тех, кто ценит производительность и детализацию. Благодаря поддержке трёх мониторов и максимальному разрешению 7680x4320, она идеально подойдёт для многозадачности, работы с графикой или захватывающих игр на высочайших настройках. Высокая частота графического процессора в 2400 МГц и памяти — 18000 МГц — гарантируют плавную работу даже в ресурсоёмких приложениях. Интерфейс PCI-E 5.0 открывает новые горизонты скорости обмена данными. Активное охлаждение обеспечивает стабильность и надёжность под нагрузкой. Разрядность шины памяти 128 бит делает карту сбалансированной по производительности и энергоэффективности. Компактная длина 249 мм позволит разместить эту видеокарту в большинстве современных корпусов, не жертвуя мощностью. Используйте современные разъёмы HDMI и DisplayPort для удобства подключения ваших устройств.



Теги товара: AMD Radeon

Отзывы о товаре Видеокарта PCIE16 RX 9060 8GB RX9060 CL 8G ASROCK




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Характеристики
Бренд
ASRock
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9060
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2400
Частота видеопамяти
18000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
249
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта ASRock на базе графического процессора Radeon RX 9060 с 8 Гб быстрой видеопамяти GDDR6 — мощное решение для тех, кто ценит производительность и детализацию. Благодаря поддержке трёх мониторов и максимальному разрешению 7680x4320, она идеально подойдёт для многозадачности, работы с графикой или захватывающих игр на высочайших настройках. Высокая частота графического процессора в 2400 МГц и памяти — 18000 МГц — гарантируют плавную работу даже в ресурсоёмких приложениях. Интерфейс PCI-E 5.0 открывает новые горизонты скорости обмена данными. Активное охлаждение обеспечивает стабильность и надёжность под нагрузкой. Разрядность шины памяти 128 бит делает карту сбалансированной по производительности и энергоэффективности. Компактная длина 249 мм позволит разместить эту видеокарту в большинстве современных корпусов, не жертвуя мощностью. Используйте современные разъёмы HDMI и DisplayPort для удобства подключения ваших устройств.


Теги товара: AMD Radeon
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Отзывы


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