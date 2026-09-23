Видеокарта PCIE16 RX 9060 8GB RX9060 CL 8G ASROCK
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Характеристики
Описание товара Видеокарта PCIE16 RX 9060 8GB RX9060 CL 8G ASROCK
Видеокарта ASRock на базе графического процессора Radeon RX 9060 с 8 Гб быстрой видеопамяти GDDR6 — мощное решение для тех, кто ценит производительность и детализацию. Благодаря поддержке трёх мониторов и максимальному разрешению 7680x4320, она идеально подойдёт для многозадачности, работы с графикой или захватывающих игр на высочайших настройках. Высокая частота графического процессора в 2400 МГц и памяти — 18000 МГц — гарантируют плавную работу даже в ресурсоёмких приложениях. Интерфейс PCI-E 5.0 открывает новые горизонты скорости обмена данными. Активное охлаждение обеспечивает стабильность и надёжность под нагрузкой. Разрядность шины памяти 128 бит делает карту сбалансированной по производительности и энергоэффективности. Компактная длина 249 мм позволит разместить эту видеокарту в большинстве современных корпусов, не жертвуя мощностью. Используйте современные разъёмы HDMI и DisplayPort для удобства подключения ваших устройств.
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Теги товара: AMD Radeon
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Теги товара: AMD Radeon
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