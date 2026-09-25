Top.Mail.Ru
Вентилятор для корпуса 90мм 3pin черный NO-9225-SD ID-COOLING купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вентилятор для корпуса 90мм 3pin черный NO-9225-SD ID-COOLING

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вентилятор для корпуса 90мм 3pin черный NO-9225-SD ID-COOLING - фото 1
Вентилятор для корпуса 90мм 3pin черный NO-9225-SD ID-COOLING - фото 2
Вентилятор для корпуса 90мм 3pin черный NO-9225-SD ID-COOLING - фото 3
Вентилятор для корпуса 90мм 3pin черный NO-9225-SD ID-COOLING - фото 4
Вентилятор для корпуса 90мм 3pin черный NO-9225-SD ID-COOLING - фото 5
Вентилятор для корпуса 90мм 3pin черный NO-9225-SD ID-COOLING - фото 6
Вентилятор для корпуса 90мм 3pin черный NO-9225-SD ID-COOLING - фото 7
Вентилятор для корпуса 90мм 3pin черный NO-9225-SD ID-COOLING - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
1500 об/мин
Уровень шума
20
  • Вентилятор для корпуса 90мм 3pin черный NO-9225-SD ID-COOLING - фото 1
  • Вентилятор для корпуса 90мм 3pin черный NO-9225-SD ID-COOLING - фото 2
  • Вентилятор для корпуса 90мм 3pin черный NO-9225-SD ID-COOLING - фото 3
  • Вентилятор для корпуса 90мм 3pin черный NO-9225-SD ID-COOLING - фото 4
  • Вентилятор для корпуса 90мм 3pin черный NO-9225-SD ID-COOLING - фото 5
  • Вентилятор для корпуса 90мм 3pin черный NO-9225-SD ID-COOLING - фото 6
  • Вентилятор для корпуса 90мм 3pin черный NO-9225-SD ID-COOLING - фото 7
  • Вентилятор для корпуса 90мм 3pin черный NO-9225-SD ID-COOLING - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 739148
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор для корпуса 90мм 3pin черный NO-9225-SD ID-COOLING
310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
1500 об/мин
Уровень шума
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х3
Вес, г.
100

Описание товара Вентилятор для корпуса 90мм 3pin черный NO-9225-SD ID-COOLING

Вентилятор ID-Cooling [NO-9225-SD] представляет собой дополнительное устройство для охлаждения системного блока и его корпуса. Особенность модели в аэродинамической конструкции, благодаря чему вентилятор может разгонять скорость до 1500 об/мин, что способствует более эффективному охлаждению. Размеры вентилятора составляют 92x92 мм, что говорит о его компактности. В связи с этим, модель устанавливается при помощи разъема 3-pin. ID-Cooling [NO-9225-SD] применяет в работе для гидродинамические подшипники (скольжения), что позволяет нейтрализовать шумы, исходящие от вентилятора в процессе его работы: его уровень шума составляет 20 дБ. В комплекте предусмотрены монтажные винты, что избавит вас от поисков аксессуаров для установки вентилятора. Модель выполнена в компактном корпусе с черным каркасом и серой крыльчаткой.



Теги товара: Для корпуса

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса 90мм 3pin черный NO-9225-SD ID-COOLING




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
1500 об/мин
Уровень шума
20
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор ID-Cooling [NO-9225-SD] представляет собой дополнительное устройство для охлаждения системного блока и его корпуса. Особенность модели в аэродинамической конструкции, благодаря чему вентилятор может разгонять скорость до 1500 об/мин, что способствует более эффективному охлаждению. Размеры вентилятора составляют 92x92 мм, что говорит о его компактности. В связи с этим, модель устанавливается при помощи разъема 3-pin. ID-Cooling [NO-9225-SD] применяет в работе для гидродинамические подшипники (скольжения), что позволяет нейтрализовать шумы, исходящие от вентилятора в процессе его работы: его уровень шума составляет 20 дБ. В комплекте предусмотрены монтажные винты, что избавит вас от поисков аксессуаров для установки вентилятора. Модель выполнена в компактном корпусе с черным каркасом и серой крыльчаткой.


Теги товара: Для корпуса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Вентилятор для корпуса 90мм 3pin черный NO-9225-SD ID-COOLING - по цене 310 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...