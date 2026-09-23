Блок питания для сервера 900W ServerPRO-900ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX292191RUS EXEGATE
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блок питания для сервера 900W ServerPRO-900ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX292191RUS EXEGATE
Мощный блок питания ExeGate на 900 Вт создан специально для серверов, где важно стабильное и надежное питание. Два вентилятора по 80 мм и активная система охлаждения эффективно отводят тепло даже при максимальной нагрузке. Форм-фактор ATX позволяет легко интегрировать устройство в стандартные корпуса, а отстегивающиеся кабели обеспечивают удобство укладки и порядок внутри системного блока. Сертификат 80 PLUS Standard гарантирует достойную энергоэффективность — оборудование будет потреблять меньше электроэнергии и работать стабильнее. Для подключения требовательных комплектующих есть два разъема для процессора (4+4 pin) и два разъема для питания видеокарт (6+2 pin). Десять разъемов SATA позволяют подключить множество накопителей — вы легко масштабируете хранилище под свои задачи. Блок питания ExeGate — оптимальный выбор для тех, кто строит мощный, расширяемый сервер.
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX
Отзывы о товаре Блок питания для сервера 900W ServerPRO-900ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX292191RUS EXEGATE