Top.Mail.Ru
Блок питания для сервера 900W ServerPRO-900ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX292191RUS EXEGATE купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блок питания для сервера 900W ServerPRO-900ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX292191RUS EXEGATE

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блок питания для сервера 900W ServerPRO-900ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX292191RUS EXEGATE - фото 1
Блок питания для сервера 900W ServerPRO-900ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX292191RUS EXEGATE - фото 2
Блок питания для сервера 900W ServerPRO-900ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX292191RUS EXEGATE - фото 3
Блок питания для сервера 900W ServerPRO-900ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX292191RUS EXEGATE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для сервера
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
900
Сертификат 80 PLUS
Standard
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
  • Блок питания для сервера 900W ServerPRO-900ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX292191RUS EXEGATE - фото 1
  • Блок питания для сервера 900W ServerPRO-900ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX292191RUS EXEGATE - фото 2
  • Блок питания для сервера 900W ServerPRO-900ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX292191RUS EXEGATE - фото 3
  • Блок питания для сервера 900W ServerPRO-900ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX292191RUS EXEGATE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739124
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Назначение
для сервера
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
900
Сертификат 80 PLUS
Standard
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
10
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
2
Размер вентилятора(ов), мм
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х15х9
Вес, кг.
1.48

Описание товара Блок питания для сервера 900W ServerPRO-900ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX292191RUS EXEGATE

Мощный блок питания ExeGate на 900 Вт создан специально для серверов, где важно стабильное и надежное питание. Два вентилятора по 80 мм и активная система охлаждения эффективно отводят тепло даже при максимальной нагрузке. Форм-фактор ATX позволяет легко интегрировать устройство в стандартные корпуса, а отстегивающиеся кабели обеспечивают удобство укладки и порядок внутри системного блока. Сертификат 80 PLUS Standard гарантирует достойную энергоэффективность — оборудование будет потреблять меньше электроэнергии и работать стабильнее. Для подключения требовательных комплектующих есть два разъема для процессора (4+4 pin) и два разъема для питания видеокарт (6+2 pin). Десять разъемов SATA позволяют подключить множество накопителей — вы легко масштабируете хранилище под свои задачи. Блок питания ExeGate — оптимальный выбор для тех, кто строит мощный, расширяемый сервер.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX

Отзывы о товаре Блок питания для сервера 900W ServerPRO-900ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX292191RUS EXEGATE




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
EXEGATE
Назначение
для сервера
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
900
Сертификат 80 PLUS
Standard
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
10
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
2
Размер вентилятора(ов), мм
80
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный блок питания ExeGate на 900 Вт создан специально для серверов, где важно стабильное и надежное питание. Два вентилятора по 80 мм и активная система охлаждения эффективно отводят тепло даже при максимальной нагрузке. Форм-фактор ATX позволяет легко интегрировать устройство в стандартные корпуса, а отстегивающиеся кабели обеспечивают удобство укладки и порядок внутри системного блока. Сертификат 80 PLUS Standard гарантирует достойную энергоэффективность — оборудование будет потреблять меньше электроэнергии и работать стабильнее. Для подключения требовательных комплектующих есть два разъема для процессора (4+4 pin) и два разъема для питания видеокарт (6+2 pin). Десять разъемов SATA позволяют подключить множество накопителей — вы легко масштабируете хранилище под свои задачи. Блок питания ExeGate — оптимальный выбор для тех, кто строит мощный, расширяемый сервер.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания для сервера 900W ServerPRO-900ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX292191RUS EXEGATE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...