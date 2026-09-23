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SSD Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 5.0 x4 14700/13300 9100 PRO MZ-VAP1T0CW SAMSUNG купить в Москве
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Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 5.0 x4 14700/13300 9100 PRO MZ-VAP1T0CW SAMSUNG

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739107
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Характеристики

Бренд
Samsung
Размеры в упаковке, см
17х11х2
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 5.0 x4 14700/13300 9100 PRO MZ-VAP1T0CW SAMSUNG

Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 5.0 x4 14700/13300 9100 PRO MZ-VAP1T0CW SAMSUNG

Отзывы о товаре Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 5.0 x4 14700/13300 9100 PRO MZ-VAP1T0CW SAMSUNG




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Характеристики
Бренд
Samsung
Описание
Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 5.0 x4 14700/13300 9100 PRO MZ-VAP1T0CW SAMSUNG
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Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 5.0 x4 14700/13300 9100 PRO MZ-VAP1T0CW SAMSUNG - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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