Кулер для процессора 180W S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM+ 3pin ARGB 12cm fan black SE-214-XT DF ID-COOLING
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739082
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
17х13х9
Вес, г.
740
Описание товара Кулер для процессора 180W S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM+ 3pin ARGB 12cm fan black SE-214-XT DF ID-COOLING
Кулер для процессора 180W S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM+ 3pin ARGB 12cm fan black SE-214-XT DF ID-COOLING
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Кулер для процессора 180W S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM+ 3pin ARGB 12cm fan black SE-214-XT DF ID-COOLING
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
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Кулер для процессора 180W S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM+ 3pin ARGB 12cm fan black SE-214-XT DF ID-COOLING - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Кулер для процессора 180W S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM+ 3pin ARGB 12cm fan black SE-214-XT DF ID-COOLING