Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB+USB3.0 HD аудио черный с RGB подсветкой mEVO-9302 EX287882RUS EXEGATE
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб.
В наличии
Код товара: 739067
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 450 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
59х56х30
Вес, кг.
3.2
Описание товара Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB+USB3.0 HD аудио черный с RGB подсветкой mEVO-9302 EX287882RUS EXEGATE
Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB+USB3.0 HD аудио черный с RGB подсветкой mEVO-9302 EX287882RUS EXEGATE
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Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB+USB3.0 HD аудио черный с RGB подсветкой mEVO-9302 EX287882RUS EXEGATE
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Купить Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB+USB3.0 HD аудио черный с RGB подсветкой mEVO-9302 EX287882RUS EXEGATE - по цене 1450 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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