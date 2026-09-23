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Корпус MIDITOWER ATX W/PSU 2xUSB3.0+TypeC аудио черный XP-332UC EX287371RUS EXEGATE купить с доставкой в Москве
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Корпус MIDITOWER ATX W/PSU 2xUSB3.0+TypeC аудио черный XP-332UC EX287371RUS EXEGATE

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 739058
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Корпус MIDITOWER ATX W/PSU 2xUSB3.0+TypeC аудио черный XP-332UC EX287371RUS EXEGATE
2 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Размеры в упаковке, см
46х43х23
Вес, кг.
4

Описание товара Корпус MIDITOWER ATX W/PSU 2xUSB3.0+TypeC аудио черный XP-332UC EX287371RUS EXEGATE

Корпус MIDITOWER ATX W/PSU 2xUSB3.0+TypeC аудио черный XP-332UC EX287371RUS EXEGATE

Отзывы о товаре Корпус MIDITOWER ATX W/PSU 2xUSB3.0+TypeC аудио черный XP-332UC EX287371RUS EXEGATE




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Описание
Корпус MIDITOWER ATX W/PSU 2xUSB3.0+TypeC аудио черный XP-332UC EX287371RUS EXEGATE
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Корпус MIDITOWER ATX W/PSU 2xUSB3.0+TypeC аудио черный XP-332UC EX287371RUS EXEGATE - по цене 2340 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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