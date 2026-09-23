Корпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 3х12см ARGB Fan USB3.0+2xUSB1.1+audio белый с окном 25133 DEFENDER
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739046
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
49х40х24
Вес, кг.
3.2
Описание товара Корпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 3х12см ARGB Fan USB3.0+2xUSB1.1+audio белый с окном 25133 DEFENDER
Корпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 3х12см ARGB Fan USB3.0+2xUSB1.1+audio белый с окном 25133 DEFENDER
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Корпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 3х12см ARGB Fan USB3.0+2xUSB1.1+audio белый с окном 25133 DEFENDER
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Корпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 3х12см ARGB Fan USB3.0+2xUSB1.1+audio белый с окном 25133 DEFENDER - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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