Корпус MIDITOWER CryoCube ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 3x12cm Fan USB1.1+3.0+Type-C+audio белый с окном 25204 DEFENDER
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739043
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
43х40х36
Вес, кг.
3.3
Описание товара Корпус MIDITOWER CryoCube ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 3x12cm Fan USB1.1+3.0+Type-C+audio белый с окном 25204 DEFENDER
Корпус MIDITOWER CryoCube ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 3x12cm Fan USB1.1+3.0+Type-C+audio белый с окном 25204 DEFENDER
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Корпус MIDITOWER CryoCube ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 3x12cm Fan USB1.1+3.0+Type-C+audio белый с окном 25204 DEFENDER
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Корпус MIDITOWER CryoCube ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 3x12cm Fan USB1.1+3.0+Type-C+audio белый с окном 25204 DEFENDER - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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