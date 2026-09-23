Видеокарта PCIE16 RTX5060TI 8GB PA-RTX5060Ti DUAL OC 8GB PALIT
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта PCIE16 RTX5060TI 8GB PA-RTX5060Ti DUAL OC 8GB PALIT
Palit GeForce RTX™ 5060 Ti Dual предлагает классическую эффективность охлаждения в элегантном современном чёрном корпусе. Два 95-миллиметровых вентилятора обеспечивают эффективное охлаждение и тихую работу, а компактная двухслотовая конструкция подходит для сборок малого форм-фактора. Прочная задняя пластина обеспечивает структурную целостность. Наслаждайтесь изысканной RGB-подсветкой и настройте свой корпус с помощью Palit Maker, не теряя гарантии. Видеокарты GeForce RTX™ серии 50 на базе NVIDIA Blackwell открывают передовые возможности искусственного интеллекта для геймеров и разработчиков. Лучшая платформа для геймеров и создателей контента RTX — самая передовая платформа для технологий полной трассировки лучей и нейронного рендеринга, которые революционизируют способы, которыми мы играем и творим. Более 700 игр и приложений используют RTX для обеспечения реалистичной графики и невероятно высокой производительности с передовыми функциями ИИ, такими как DLSS Multi Frame Generation.
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