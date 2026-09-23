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Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 StormX, [NE65050019P1-GB2] 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 StormX, [NE65050019P1-GB2] 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI

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Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 StormX, [NE65050019P1-GB2] 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI - фото 1
Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 StormX, [NE65050019P1-GB2] 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI - фото 2
Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 StormX, [NE65050019P1-GB2] 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI - фото 3
Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 StormX, [NE65050019P1-GB2] 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI - фото 4
Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 StormX, [NE65050019P1-GB2] 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI - фото 5
Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 StormX, [NE65050019P1-GB2] 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI - фото 6
Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 StormX, [NE65050019P1-GB2] 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI - фото 7
Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 StormX, [NE65050019P1-GB2] 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI - фото 8
Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 StormX, [NE65050019P1-GB2] 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI - фото 9
Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 StormX, [NE65050019P1-GB2] 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI - фото 10
Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 StormX, [NE65050019P1-GB2] 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI - фото 11
Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 StormX, [NE65050019P1-GB2] 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2317
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
169.9
  • Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 StormX, [NE65050019P1-GB2] 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI - фото 1
  • Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 StormX, [NE65050019P1-GB2] 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI - фото 2
  • Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 StormX, [NE65050019P1-GB2] 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI - фото 3
  • Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 StormX, [NE65050019P1-GB2] 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI - фото 4
  • Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 StormX, [NE65050019P1-GB2] 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI - фото 5
  • Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 StormX, [NE65050019P1-GB2] 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI - фото 6
  • Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 StormX, [NE65050019P1-GB2] 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI - фото 7
  • Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 StormX, [NE65050019P1-GB2] 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI - фото 8
  • Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 StormX, [NE65050019P1-GB2] 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI - фото 9
  • Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 StormX, [NE65050019P1-GB2] 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI - фото 10
  • Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 StormX, [NE65050019P1-GB2] 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI - фото 11
  • Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 StormX, [NE65050019P1-GB2] 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739025
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Характеристики

Бренд
Palit
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2317
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
169.9
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х18х6
Вес, г.
700

Описание товара Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 StormX, [NE65050019P1-GB2] 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI

Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 STORMX подходит для установки в ПК для дома и офиса. При необходимости вы можете включить функцию трассировки лучей и сделать графику более реалистичной за счет естественной прорисовке света и теней. Устройство с 8 ГБ памяти GDDR6 поддерживает просмотр видео в 8K-формате и одновременную работу с четырьмя мониторами. Видеокарта оснащена технологией «0 децибел» для бесшумной работы осевого кулера при запуске мультимедийных приложений.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 StormX, [NE65050019P1-GB2] 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI




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Характеристики
Бренд
Palit
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2317
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
169.9
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 STORMX подходит для установки в ПК для дома и офиса. При необходимости вы можете включить функцию трассировки лучей и сделать графику более реалистичной за счет естественной прорисовке света и теней. Устройство с 8 ГБ памяти GDDR6 поддерживает просмотр видео в 8K-формате и одновременную работу с четырьмя мониторами. Видеокарта оснащена технологией «0 децибел» для бесшумной работы осевого кулера при запуске мультимедийных приложений.


Теги товара: NVIDIA GeForce
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Отзывы


Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 StormX, [NE65050019P1-GB2] 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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