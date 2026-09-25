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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
113 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739022
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Описание товара Мостовая плата NVLINK Bridge Board for H200, Hopper GPU, 4-way Passive 900-23946-0000-000 NVIDIA
Мост NVIDIA NVLink P3946 H200 NVL (4-slot) позволяет объединять до четырёх видеокарт NVIDIA H200 NVL в одном сервере или рабочей станции. Он относится к четвёртому поколению NVLink и обеспечивает пропускную способность до 900 ГБ/с для каждого GPU. Такое соединение значительно быстрее обычной шины PCI Express, поэтому ускорители могут обмениваться данными напрямую с минимальными задержками.
Конструкция моста рассчитана на установку в серверы с четырьмя слотами между картами, что обеспечивает корректное подключение и стабильную работу. Устройство выполнено в пассивном исполнении, не требует дополнительного питания или отдельного охлаждения.
Использование NVLink-моста повышает эффективность системы с четырьмя H200 NVL в задачах искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений и работы с большими моделями. Это решение подходит для конфигураций, где важно раскрыть весь потенциал графических процессоров NVIDIA H200 NVL.
Мост NVIDIA NVLink P3946 H200 NVL (4-slot) позволяет объединять до четырёх видеокарт NVIDIA H200 NVL в одном сервере или рабочей станции. Он относится к четвёртому поколению NVLink и обеспечивает пропускную способность до 900 ГБ/с для каждого GPU. Такое соединение значительно быстрее обычной шины PCI Express, поэтому ускорители могут обмениваться данными напрямую с минимальными задержками.
Конструкция моста рассчитана на установку в серверы с четырьмя слотами между картами, что обеспечивает корректное подключение и стабильную работу. Устройство выполнено в пассивном исполнении, не требует дополнительного питания или отдельного охлаждения.
Использование NVLink-моста повышает эффективность системы с четырьмя H200 NVL в задачах искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений и работы с большими моделями. Это решение подходит для конфигураций, где важно раскрыть весь потенциал графических процессоров NVIDIA H200 NVL.
Мостовая плата NVLINK Bridge Board for H200, Hopper GPU, 4-way Passive 900-23946-0000-000 NVIDIA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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