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Характеристики
Графический процессор
Tesla A100
Объем видеопамяти
80 Гб
Тип видеопамяти
HBM2e
Охлаждение
пассивное
Разрядность шины памяти
5120 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Длина видеокарты (PCB), мм
267
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 244 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739019
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Описание товара Видеокарта PCIE16 Tesla 400W SXM Based A100 80GB 900-21001-0120-130 NVIDIA
Графический процессор NVIDIA A100 Tensor Core обеспечивает беспрецедентное ускорение на всех уровнях масштабирования, что позволяет создавать самые высокопроизводительные в мире гибкие центры обработки данных для искусственного интеллекта, анализа данных и высокопроизводительных вычислений. Основанный на архитектуре NVIDIA Ampere, A100 является ядром платформы центров обработки данных NVIDIA. A100 обеспечивает до 20 раз более высокую производительность по сравнению с предыдущим поколением и может быть разделен на семь экземпляров GPU для динамической адаптации к меняющимся требованиям. A100 80 ГБ обеспечивает самую высокую в мире пропускную способность памяти — более 2 терабайт в секунду (ТБ/с) — для запуска самых больших моделей и наборов данных.
Графический процессор NVIDIA A100 Tensor Core обеспечивает беспрецедентное ускорение на всех уровнях масштабирования, что позволяет создавать самые высокопроизводительные в мире гибкие центры обработки данных для искусственного интеллекта, анализа данных и высокопроизводительных вычислений. Основанный на архитектуре NVIDIA Ampere, A100 является ядром платформы центров обработки данных NVIDIA. A100 обеспечивает до 20 раз более высокую производительность по сравнению с предыдущим поколением и может быть разделен на семь экземпляров GPU для динамической адаптации к меняющимся требованиям. A100 80 ГБ обеспечивает самую высокую в мире пропускную способность памяти — более 2 терабайт в секунду (ТБ/с) — для запуска самых больших моделей и наборов данных.
Видеокарта PCIE16 Tesla 400W SXM Based A100 80GB 900-21001-0120-130 NVIDIA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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