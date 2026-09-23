Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G SHADOW 3X OC MSI
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Характеристики
Описание товара Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G SHADOW 3X OC MSI
**Видеокарта MSI RTX 5070 SHADOW 3X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL** Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 3X OC — это мощное устройство, предназначенное для игр и работы с графическими приложениями. Она оснащена 12 ГБ видеопамяти GDDR7 и имеет ширину шины 192 бит, что обеспечивает высокую производительность и позволяет обрабатывать сложные графические задачи. Основные характеристики: * Модель: RTX 5070 SHADOW 3X OC; * Объём видеопамяти: 12 ГБ; * Тип памяти: GDDR7; * Ширина шины: 192 бита; * Разъёмы: 3x DisplayPort, HDMI; * Охлаждение: 3 вентилятора (3FAN); * Интерфейс подключения: PCIe 5.0; * Форм-фактор: ATX. Эта видеокарта поддерживает передовые технологии NVIDIA, такие как трассировка лучей и DLSS, которые обеспечивают реалистичное освещение и тени в играх, а также улучшают производительность. MSI RTX 5070 SHADOW 3X OC имеет три вентилятора охлаждения (3FAN), которые эффективно отводят тепло от графического процессора и других компонентов, предотвращая перегрев. Это обеспечивает стабильную работу видеокарты даже при высоких нагрузках. Если вы ищете мощную видеокарту для игр или работы с графикой, то MSI RTX 5070 SHADOW 3X OC может стать отличным выбором.
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