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Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G SHADOW 2X OC MSI купить с доставкой в Москве
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Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G SHADOW 2X OC MSI

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
91 540 руб. 
Начислим 1465 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 739012
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G SHADOW 2X OC MSI
91 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Размеры в упаковке, см
31х24х8
Вес, кг.
1.1

Описание товара Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G SHADOW 2X OC MSI

Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G SHADOW 2X OC MSI

Отзывы о товаре Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G SHADOW 2X OC MSI




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Характеристики
Бренд
MSI
Описание
Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G SHADOW 2X OC MSI
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G SHADOW 2X OC MSI - по цене 91540 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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