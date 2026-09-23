Top.Mail.Ru
Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G GAMING TRIO OC MSI купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G GAMING TRIO OC MSI

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G GAMING TRIO OC MSI - фото 1
Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G GAMING TRIO OC MSI - фото 2
Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G GAMING TRIO OC MSI - фото 3
Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G GAMING TRIO OC MSI - фото 4
Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G GAMING TRIO OC MSI - фото 5
Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G GAMING TRIO OC MSI - фото 6
Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G GAMING TRIO OC MSI - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2610
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G GAMING TRIO OC MSI - фото 1
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G GAMING TRIO OC MSI - фото 2
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G GAMING TRIO OC MSI - фото 3
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G GAMING TRIO OC MSI - фото 4
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G GAMING TRIO OC MSI - фото 5
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G GAMING TRIO OC MSI - фото 6
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G GAMING TRIO OC MSI - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
94 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739011
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2610
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
338
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х24х7
Вес, кг.
1.4

Описание товара Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G GAMING TRIO OC MSI

MSI GeForce RTX 5070 12G GAMING TRIO OC — это высокопроизводительная видеокарта, созданная для геймеров и создателей контента, которые требуют от своих устройств максимальной отдачи. Сочетая в себе мощь, стиль и передовые технологии, GAMING TRIO обеспечивает непревзойденную производительность в играх и профессиональных задачах. Этот графический ускоритель станет вашим надежным союзником в виртуальных битвах и творческих проектах, предлагая не только высокую скорость работы, но и потрясающий дизайн. Мощная производительность для игр и работы MSI GeForce RTX 5070 12G GAMING TRIO OC оснащена передовой архитектурой, которая обеспечивает плавный геймплей даже в самых требовательных играх. С поддержкой трассировки лучей и технологий DLSS, видеокарта позволяет наслаждаться реалистичной графикой без потери производительности. Для создателей контента это означает ускорение рендеринга и обработки сложных проектов, что делает GAMING TRIO универсальным решением для любых задач. Эффективная система охлаждения Видеокарта оснащена инновационной системой охлаждения, которая включает в себя несколько вентиляторов TORX FAN 5.0, обеспечивающих максимальный воздушный поток при минимальном уровне шума. Благодаря этому GAMING TRIO сохраняет стабильную производительность даже при длительных игровых сессиях или интенсивных рабочих нагрузках. Тепловые трубки и радиаторы эффективно отводят тепло, предотвращая перегрев и продлевая срок службы устройства. Стильный дизайн с RGB-подсветкой GAMING TRIO не только мощный, но и визуально впечатляющий. Видеокарта выполнена в агрессивном дизайне с острыми линиями и акцентами, которые подчеркивают ее игровой характер. Светодиодная подсветка Mystic Light позволяет настроить освещение в соответствии с вашими предпочтениями, создавая уникальную атмосферу в вашем игровом пространстве. Матовая крышка и тотем дракона добавляют видеокарте изысканности и харизмы. Надежность и долговечность MSI GeForce RTX 5070 12G GAMING TRIO OC создана с использованием высококачественных компонентов, что гарантирует ее надежность и долговечность. Усиленная конструкция и тщательное тестирование каждой видеокарты обеспечивают стабильную работу даже в самых экстремальных условиях. Это делает GAMING TRIO идеальным выбором для тех, кто ценит качество и долговечность. Удобство установки и настройки Видеокарта совместима с большинством современных систем и легко устанавливается благодаря удобной конструкции. Поддержка программного обеспечения MSI Dragon Center позволяет легко настраивать параметры работы, включая частоту, охлаждение и подсветку, что делает управление устройством простым и интуитивно понятным.

Отзывы о товаре Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G GAMING TRIO OC MSI




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MSI
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2610
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
338
Страна производитель
Китай
Описание
MSI GeForce RTX 5070 12G GAMING TRIO OC — это высокопроизводительная видеокарта, созданная для геймеров и создателей контента, которые требуют от своих устройств максимальной отдачи. Сочетая в себе мощь, стиль и передовые технологии, GAMING TRIO обеспечивает непревзойденную производительность в играх и профессиональных задачах. Этот графический ускоритель станет вашим надежным союзником в виртуальных битвах и творческих проектах, предлагая не только высокую скорость работы, но и потрясающий дизайн. Мощная производительность для игр и работы MSI GeForce RTX 5070 12G GAMING TRIO OC оснащена передовой архитектурой, которая обеспечивает плавный геймплей даже в самых требовательных играх. С поддержкой трассировки лучей и технологий DLSS, видеокарта позволяет наслаждаться реалистичной графикой без потери производительности. Для создателей контента это означает ускорение рендеринга и обработки сложных проектов, что делает GAMING TRIO универсальным решением для любых задач. Эффективная система охлаждения Видеокарта оснащена инновационной системой охлаждения, которая включает в себя несколько вентиляторов TORX FAN 5.0, обеспечивающих максимальный воздушный поток при минимальном уровне шума. Благодаря этому GAMING TRIO сохраняет стабильную производительность даже при длительных игровых сессиях или интенсивных рабочих нагрузках. Тепловые трубки и радиаторы эффективно отводят тепло, предотвращая перегрев и продлевая срок службы устройства. Стильный дизайн с RGB-подсветкой GAMING TRIO не только мощный, но и визуально впечатляющий. Видеокарта выполнена в агрессивном дизайне с острыми линиями и акцентами, которые подчеркивают ее игровой характер. Светодиодная подсветка Mystic Light позволяет настроить освещение в соответствии с вашими предпочтениями, создавая уникальную атмосферу в вашем игровом пространстве. Матовая крышка и тотем дракона добавляют видеокарте изысканности и харизмы. Надежность и долговечность MSI GeForce RTX 5070 12G GAMING TRIO OC создана с использованием высококачественных компонентов, что гарантирует ее надежность и долговечность. Усиленная конструкция и тщательное тестирование каждой видеокарты обеспечивают стабильную работу даже в самых экстремальных условиях. Это делает GAMING TRIO идеальным выбором для тех, кто ценит качество и долговечность. Удобство установки и настройки Видеокарта совместима с большинством современных систем и легко устанавливается благодаря удобной конструкции. Поддержка программного обеспечения MSI Dragon Center позволяет легко настраивать параметры работы, включая частоту, охлаждение и подсветку, что делает управление устройством простым и интуитивно понятным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G GAMING TRIO OC MSI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...