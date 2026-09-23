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Видеокарта MSI PCIE16 RTX5060TI 8GB RTX 5060 Ti 8G SHADOW 2X OC PLUS купить с доставкой в Москве
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Видеокарта MSI PCIE16 RTX5060TI 8GB RTX 5060 Ti 8G SHADOW 2X OC PLUS

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Видеокарта MSI PCIE16 RTX5060TI 8GB RTX 5060 Ti 8G SHADOW 2X OC PLUS - фото 1
Видеокарта MSI PCIE16 RTX5060TI 8GB RTX 5060 Ti 8G SHADOW 2X OC PLUS - фото 2
Видеокарта MSI PCIE16 RTX5060TI 8GB RTX 5060 Ti 8G SHADOW 2X OC PLUS - фото 3
Видеокарта MSI PCIE16 RTX5060TI 8GB RTX 5060 Ti 8G SHADOW 2X OC PLUS - фото 4
Видеокарта MSI PCIE16 RTX5060TI 8GB RTX 5060 Ti 8G SHADOW 2X OC PLUS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2602
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта MSI PCIE16 RTX5060TI 8GB RTX 5060 Ti 8G SHADOW 2X OC PLUS - фото 1
  • Видеокарта MSI PCIE16 RTX5060TI 8GB RTX 5060 Ti 8G SHADOW 2X OC PLUS - фото 2
  • Видеокарта MSI PCIE16 RTX5060TI 8GB RTX 5060 Ti 8G SHADOW 2X OC PLUS - фото 3
  • Видеокарта MSI PCIE16 RTX5060TI 8GB RTX 5060 Ti 8G SHADOW 2X OC PLUS - фото 4
  • Видеокарта MSI PCIE16 RTX5060TI 8GB RTX 5060 Ti 8G SHADOW 2X OC PLUS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739010
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Характеристики

Бренд
MSI
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2602
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
226
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х21х9
Вес, г.
800

Описание товара Видеокарта MSI PCIE16 RTX5060TI 8GB RTX 5060 Ti 8G SHADOW 2X OC PLUS

MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G SHADOW 2X OC PLUS это вариант, ориентированный на производительность, который обеспечивает максимум удовольствия и впечатлений, делая его идеальным выбором для апгрейда или сборки игрового ПК. MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G SHADOW 2X OC PLUS — это сочетание бесстрашия и мощи. Она обеспечивает высокую производительность в играх и творчестве, дополняя это стильным дизайном и передовыми технологиями охлаждения. Это надежный инструмент для геймеров, которые стремятся к победе. Система охлаждения с двумя вентиляторами Два вентилятора на крупном радиаторе обеспечивают мощное и тихое охлаждение. Поддержка технологий Видеокарта полностью совместима с технологией G-SYNC для плавного игрового процесса. Поддерживает DirectX 12 Ultimate и OpenGL версии 4.6. Позволяет подключать до четырех мониторов одновременно. Тепловая конструкция с двумя вентиляторами Два вентилятора на большом радиаторе обеспечивают отличную эффективность охлаждения и низкий уровень шума.

Отзывы о товаре Видеокарта MSI PCIE16 RTX5060TI 8GB RTX 5060 Ti 8G SHADOW 2X OC PLUS




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Характеристики
Бренд
MSI
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2602
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
226
Страна производитель
Китай
Описание
MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G SHADOW 2X OC PLUS это вариант, ориентированный на производительность, который обеспечивает максимум удовольствия и впечатлений, делая его идеальным выбором для апгрейда или сборки игрового ПК. MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G SHADOW 2X OC PLUS — это сочетание бесстрашия и мощи. Она обеспечивает высокую производительность в играх и творчестве, дополняя это стильным дизайном и передовыми технологиями охлаждения. Это надежный инструмент для геймеров, которые стремятся к победе. Система охлаждения с двумя вентиляторами Два вентилятора на крупном радиаторе обеспечивают мощное и тихое охлаждение. Поддержка технологий Видеокарта полностью совместима с технологией G-SYNC для плавного игрового процесса. Поддерживает DirectX 12 Ultimate и OpenGL версии 4.6. Позволяет подключать до четырех мониторов одновременно. Тепловая конструкция с двумя вентиляторами Два вентилятора на большом радиаторе обеспечивают отличную эффективность охлаждения и низкий уровень шума.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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