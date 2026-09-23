Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080AERO OC-16GD GIGABYTE
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Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2730
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
183 170 руб.
В наличии
Код товара: 739002
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183 170 руб.
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Характеристики
Бренд
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2730
Частота видеопамяти
30000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
304
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х24х10
Вес, кг.
2
Описание товара Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080AERO OC-16GD GIGABYTE
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5080 AERO OC SFF выделяется оформлением в элегантном серебристом цвете и мощными техническими характеристиками. Благодаря архитектуре NVIDIA Blackwell и скоростной памяти стандарта GDDR7 объемом 16 ГБ достигается высокая производительность в играх с требовательными графическими настройками. Тактовая частота процессора составляет в пределах 2730 МГц в режиме вычислительного разгона.
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Бренд
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2730
Частота видеопамяти
30000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
304
Страна производитель
Китай
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5080 AERO OC SFF выделяется оформлением в элегантном серебристом цвете и мощными техническими характеристиками. Благодаря архитектуре NVIDIA Blackwell и скоростной памяти стандарта GDDR7 объемом 16 ГБ достигается высокая производительность в играх с требовательными графическими настройками. Тактовая частота процессора составляет в пределах 2730 МГц в режиме вычислительного разгона.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc
Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, NVIDIA GeForce
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc
Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, NVIDIA GeForce
Купить Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080AERO OC-16GD GIGABYTE - по цене 183170 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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