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Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2542
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Длина видеокарты (PCB), мм
304
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
130 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738999
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Описание товара Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5070Ti Eagle OC Ice SFF 16G (GV-N507TEagleOC ICE-16GD) представляет собой мощное и современное решение на базе архитектуры NVIDIA Blackwell с 16 ГБ быстрой памяти GDDR7 и 256-битной шиной. Она идеально подходит для современных игр и профессиональных задач благодаря поддержке новейших технологий трассировки лучей четвёртого поколения и ИИ-ускорения с использованием тензорных ядер пятого поколения и DLSS 4.
Эффективное охлаждение обеспечивается системой Windforce, в которую входят три вентилятора Hawk с попеременным вращением, медные тепловые трубки и большая медная пластина. Использование термопасты серверного класса гарантирует отличную теплопередачу и стабильную работу даже при длительных нагрузках. Для удобства пользователя предусмотрено 2 режима работы BIOS (режимы производительности и тишины), что позволяет адаптировать работу видеокарты под разные задачи.
Дизайн модели вдохновлён космической тематикой и выполнен в футуристическом стиле с RGB-подсветкой, которую можно гибко настраивать через приложение GIGABYTE Control Center. Прочная металлическая задняя панель и специальный держатель предотвращают провисание карты, обеспечивая надежность и долговечность. Компактные размеры и соответствие стандарту Nvidia SFF делают эту видеокарту отличным выбором для сборок малого форм-фактора без компромиссов по производительности.
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5070Ti Eagle OC Ice SFF 16G (GV-N507TEagleOC ICE-16GD) представляет собой мощное и современное решение на базе архитектуры NVIDIA Blackwell с 16 ГБ быстрой памяти GDDR7 и 256-битной шиной. Она идеально подходит для современных игр и профессиональных задач благодаря поддержке новейших технологий трассировки лучей четвёртого поколения и ИИ-ускорения с использованием тензорных ядер пятого поколения и DLSS 4.
Эффективное охлаждение обеспечивается системой Windforce, в которую входят три вентилятора Hawk с попеременным вращением, медные тепловые трубки и большая медная пластина. Использование термопасты серверного класса гарантирует отличную теплопередачу и стабильную работу даже при длительных нагрузках. Для удобства пользователя предусмотрено 2 режима работы BIOS (режимы производительности и тишины), что позволяет адаптировать работу видеокарты под разные задачи.
Дизайн модели вдохновлён космической тематикой и выполнен в футуристическом стиле с RGB-подсветкой, которую можно гибко настраивать через приложение GIGABYTE Control Center. Прочная металлическая задняя панель и специальный держатель предотвращают провисание карты, обеспечивая надежность и долговечность. Компактные размеры и соответствие стандарту Nvidia SFF делают эту видеокарту отличным выбором для сборок малого форм-фактора без компромиссов по производительности.
Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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