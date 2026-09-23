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Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD GIGABYTE купить с доставкой в Москве
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Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD GIGABYTE

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Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD GIGABYTE - фото 1
Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD GIGABYTE - фото 2
Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD GIGABYTE - фото 3
Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD GIGABYTE - фото 4
Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD GIGABYTE - фото 5
Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD GIGABYTE - фото 6
Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD GIGABYTE - фото 7
Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD GIGABYTE - фото 8
Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD GIGABYTE - фото 9
Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD GIGABYTE - фото 10
Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD GIGABYTE - фото 11
Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD GIGABYTE - фото 12
Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD GIGABYTE - фото 13
Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD GIGABYTE - фото 14
Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD GIGABYTE - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2587
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD GIGABYTE - фото 1
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD GIGABYTE - фото 2
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD GIGABYTE - фото 3
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD GIGABYTE - фото 4
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD GIGABYTE - фото 5
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD GIGABYTE - фото 6
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD GIGABYTE - фото 7
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD GIGABYTE - фото 8
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD GIGABYTE - фото 9
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD GIGABYTE - фото 10
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD GIGABYTE - фото 11
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD GIGABYTE - фото 12
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD GIGABYTE - фото 13
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD GIGABYTE - фото 14
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD GIGABYTE - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
91 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738996
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2587
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
290
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х23х9
Вес, кг.
1.45

Описание товара Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD GIGABYTE

GeForce RTX 5070 EAGLE OC ICE SFF 12G — это современная видеокарта от NVIDIA, основанная на архитектуре Blackwell. Она предлагает передовые технологии и высокие характеристики для геймеров и профессионалов, обеспечивая высокую производительность и эффективность. Архитектура NVIDIA Blackwell и DLSS 4 Видеокарта работает на базе архитектуры NVIDIA Blackwell, что обеспечивает значительное улучшение производительности и энергоэффективности по сравнению с предыдущими поколениями. Технология DLSS 4 (Deep Learning Super Sampling) позволяет увеличивать разрешение изображений с помощью искусственного интеллекта, обеспечивая более четкую и детализированную графику при меньшей нагрузке на систему. Графический процессор GeForce RTX™ 5070 GeForce RTX™ 5070 — это мощный графический процессор, который обеспечивает высокую производительность в играх и приложениях. Он поддерживает современные технологии, такие как трассировка лучей и искусственный интеллект, что делает его идеальным выбором для геймеров и профессионалов. Высокоскоростное видеоОЗУ GDDR7 объемом 12 Гбайт, 192-разрядная шина памяти Видеокарта оснащена 12 Гбайт высокоскоростной памяти GDDR7, что обеспечивает быстрый доступ к данным и высокую пропускную способность. 192-разрядная шина памяти позволяет эффективно обрабатывать большие объемы данных, что особенно важно для современных игр и приложений. Система охлаждения WINDFORCE Система охлаждения WINDFORCE обеспечивает эффективное охлаждение видеокарты, что позволяет поддерживать оптимальные температуры даже при высоких нагрузках. Это способствует стабильной работе и долговечности компонентов. Вентилятор Hawk Вентилятор Hawk — это инновационное решение для охлаждения, которое обеспечивает высокий уровень воздушного потока при низком уровне шума. Это позволяет поддерживать оптимальные температуры без лишнего шума, что особенно важно для комфортной работы и игр. Теплопроводящий гель серверного класса Использование теплопроводящего геля серверного класса обеспечивает эффективный отвод тепла от ключевых компонентов видеокарты. Это способствует стабильной работе и долговечности устройства. Совместимость с NVIDIA SFF Видеокарта совместима с форматом NVIDIA SFF (Small Form Factor), что позволяет использовать ее в компактных системах без ущерба для производительности. Это делает ее идеальным выбором для сборки компактных игровых ПК и рабочих станций. RGB подсветка RGB подсветка добавляет эстетическую привлекательность видеокарте, позволяя настраивать цветовую схему в соответствии с вашими предпочтениями. Это делает вашу систему не только мощной, но и стильной. Усиленная конструкция Усиленная конструкция видеокарты обеспечивает дополнительную прочность и надежность. Это особенно важно для долговечности и стабильной работы устройства в условиях высоких нагрузок.

Отзывы о товаре Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD GIGABYTE




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2587
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
290
Страна производитель
Китай
Описание
GeForce RTX 5070 EAGLE OC ICE SFF 12G — это современная видеокарта от NVIDIA, основанная на архитектуре Blackwell. Она предлагает передовые технологии и высокие характеристики для геймеров и профессионалов, обеспечивая высокую производительность и эффективность. Архитектура NVIDIA Blackwell и DLSS 4 Видеокарта работает на базе архитектуры NVIDIA Blackwell, что обеспечивает значительное улучшение производительности и энергоэффективности по сравнению с предыдущими поколениями. Технология DLSS 4 (Deep Learning Super Sampling) позволяет увеличивать разрешение изображений с помощью искусственного интеллекта, обеспечивая более четкую и детализированную графику при меньшей нагрузке на систему. Графический процессор GeForce RTX™ 5070 GeForce RTX™ 5070 — это мощный графический процессор, который обеспечивает высокую производительность в играх и приложениях. Он поддерживает современные технологии, такие как трассировка лучей и искусственный интеллект, что делает его идеальным выбором для геймеров и профессионалов. Высокоскоростное видеоОЗУ GDDR7 объемом 12 Гбайт, 192-разрядная шина памяти Видеокарта оснащена 12 Гбайт высокоскоростной памяти GDDR7, что обеспечивает быстрый доступ к данным и высокую пропускную способность. 192-разрядная шина памяти позволяет эффективно обрабатывать большие объемы данных, что особенно важно для современных игр и приложений. Система охлаждения WINDFORCE Система охлаждения WINDFORCE обеспечивает эффективное охлаждение видеокарты, что позволяет поддерживать оптимальные температуры даже при высоких нагрузках. Это способствует стабильной работе и долговечности компонентов. Вентилятор Hawk Вентилятор Hawk — это инновационное решение для охлаждения, которое обеспечивает высокий уровень воздушного потока при низком уровне шума. Это позволяет поддерживать оптимальные температуры без лишнего шума, что особенно важно для комфортной работы и игр. Теплопроводящий гель серверного класса Использование теплопроводящего геля серверного класса обеспечивает эффективный отвод тепла от ключевых компонентов видеокарты. Это способствует стабильной работе и долговечности устройства. Совместимость с NVIDIA SFF Видеокарта совместима с форматом NVIDIA SFF (Small Form Factor), что позволяет использовать ее в компактных системах без ущерба для производительности. Это делает ее идеальным выбором для сборки компактных игровых ПК и рабочих станций. RGB подсветка RGB подсветка добавляет эстетическую привлекательность видеокарте, позволяя настраивать цветовую схему в соответствии с вашими предпочтениями. Это делает вашу систему не только мощной, но и стильной. Усиленная конструкция Усиленная конструкция видеокарты обеспечивает дополнительную прочность и надежность. Это особенно важно для долговечности и стабильной работы устройства в условиях высоких нагрузок.
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Доставка
Отзывы


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