Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD GIGABYTE
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Характеристики
Описание товара Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD GIGABYTE
GeForce RTX 5070 EAGLE OC ICE SFF 12G — это современная видеокарта от NVIDIA, основанная на архитектуре Blackwell. Она предлагает передовые технологии и высокие характеристики для геймеров и профессионалов, обеспечивая высокую производительность и эффективность. Архитектура NVIDIA Blackwell и DLSS 4 Видеокарта работает на базе архитектуры NVIDIA Blackwell, что обеспечивает значительное улучшение производительности и энергоэффективности по сравнению с предыдущими поколениями. Технология DLSS 4 (Deep Learning Super Sampling) позволяет увеличивать разрешение изображений с помощью искусственного интеллекта, обеспечивая более четкую и детализированную графику при меньшей нагрузке на систему. Графический процессор GeForce RTX™ 5070 GeForce RTX™ 5070 — это мощный графический процессор, который обеспечивает высокую производительность в играх и приложениях. Он поддерживает современные технологии, такие как трассировка лучей и искусственный интеллект, что делает его идеальным выбором для геймеров и профессионалов. Высокоскоростное видеоОЗУ GDDR7 объемом 12 Гбайт, 192-разрядная шина памяти Видеокарта оснащена 12 Гбайт высокоскоростной памяти GDDR7, что обеспечивает быстрый доступ к данным и высокую пропускную способность. 192-разрядная шина памяти позволяет эффективно обрабатывать большие объемы данных, что особенно важно для современных игр и приложений. Система охлаждения WINDFORCE Система охлаждения WINDFORCE обеспечивает эффективное охлаждение видеокарты, что позволяет поддерживать оптимальные температуры даже при высоких нагрузках. Это способствует стабильной работе и долговечности компонентов. Вентилятор Hawk Вентилятор Hawk — это инновационное решение для охлаждения, которое обеспечивает высокий уровень воздушного потока при низком уровне шума. Это позволяет поддерживать оптимальные температуры без лишнего шума, что особенно важно для комфортной работы и игр. Теплопроводящий гель серверного класса Использование теплопроводящего геля серверного класса обеспечивает эффективный отвод тепла от ключевых компонентов видеокарты. Это способствует стабильной работе и долговечности устройства. Совместимость с NVIDIA SFF Видеокарта совместима с форматом NVIDIA SFF (Small Form Factor), что позволяет использовать ее в компактных системах без ущерба для производительности. Это делает ее идеальным выбором для сборки компактных игровых ПК и рабочих станций. RGB подсветка RGB подсветка добавляет эстетическую привлекательность видеокарте, позволяя настраивать цветовую схему в соответствии с вашими предпочтениями. Это делает вашу систему не только мощной, но и стильной. Усиленная конструкция Усиленная конструкция видеокарты обеспечивает дополнительную прочность и надежность. Это особенно важно для долговечности и стабильной работы устройства в условиях высоких нагрузок.
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