Процессор Intel Core Ultra 5 250K Plus S1851 OEM AT807683B9B4886 A4UZ IN
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель
250K Plus
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
14
Количество потоков
14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 760 руб.
В наличии
Код товара: 738983
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23 760 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель
250K Plus
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
14
Количество потоков
14
Объем кэша L1
1952
Объем кэша L2
26
Объем кэша L3
24
Базовая тактовая частота, ГГц
4.2
Частота процессора в режиме Turbo
5.4
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
105
Интегрированное графическое ядро
Intel Graphics
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х4х1
Вес, г.
20
Описание товара Процессор Intel Core Ultra 5 250K Plus S1851 OEM AT807683B9B4886 A4UZ IN
Классические надежные процессоры. Великолепная производительность ПК данной моделью процессора позволит без проблем использовать многозадачный режим, чтобы общаться друзьями близкими, развлекаться работать. Также вас порадует впечатляющая производительность качество графики.
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Теги товара: LGA 1851, LGA 1851, 14 ядерные, С разблокированным множителем
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Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель
250K Plus
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
14
Количество потоков
14
Объем кэша L1
1952
Объем кэша L2
26
Развернуть
Объем кэша L3
24
Базовая тактовая частота, ГГц
4.2
Частота процессора в режиме Turbo
5.4
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
105
Интегрированное графическое ядро
Intel Graphics
Страна производитель
Китай
Классические надежные процессоры. Великолепная производительность ПК данной моделью процессора позволит без проблем использовать многозадачный режим, чтобы общаться друзьями близкими, развлекаться работать. Также вас порадует впечатляющая производительность качество графики.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Теги товара: LGA 1851, LGA 1851, 14 ядерные, С разблокированным множителем
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Теги товара: LGA 1851, LGA 1851, 14 ядерные, С разблокированным множителем
Купить Процессор Intel Core Ultra 5 250K Plus S1851 OEM AT807683B9B4886 A4UZ IN - по цене 23760 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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