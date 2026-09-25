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Процессор Intel Core i7-10700 S1200 OEM 2.9G CM8070104282327 PULL купить с доставкой в Москве
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Процессор Intel Core i7-10700 S1200 OEM 2.9G CM8070104282327 PULL

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Процессор Intel Core i7-10700 S1200 OEM 2.9G CM8070104282327 PULL
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Модель
10700
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 320 руб. 
Начислим 422 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738981
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Процессор Intel Core i7-10700 S1200 OEM 2.9G CM8070104282327 PULL
26 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Модель
10700
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Объем кэша L1
512
Объем кэша L2
2
Объем кэша L3
16
Базовая тактовая частота, ГГц
2.9
Частота процессора в режиме Turbo
4.8
Тип памяти
DDR4
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 630
Страна производитель
Китай
Вес, г.
30

Описание товара Процессор Intel Core i7-10700 S1200 OEM 2.9G CM8070104282327 PULL

Классические надежные процессоры. Великолепная производительность ПК данной моделью процессора позволит без проблем использовать многозадачный режим, чтобы общаться друзьями близкими, развлекаться работать. Также вас порадует впечатляющая производительность качество графики.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core i7-10700 S1200 OEM 2.9G CM8070104282327 PULL




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Модель
10700
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Объем кэша L1
512
Объем кэша L2
2
Развернуть
Объем кэша L3
16
Базовая тактовая частота, ГГц
2.9
Частота процессора в режиме Turbo
4.8
Тип памяти
DDR4
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 630
Страна производитель
Китай
Описание
Классические надежные процессоры. Великолепная производительность ПК данной моделью процессора позволит без проблем использовать многозадачный режим, чтобы общаться друзьями близкими, развлекаться работать. Также вас порадует впечатляющая производительность качество графики.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Процессор Intel Core i7-10700 S1200 OEM 2.9G CM8070104282327 PULL - по цене 26320 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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