Процессор Intel Core i7-10700 S1200 OEM 2.9G CM8070104282327 PULL
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Модель
10700
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 320 руб.
В наличии
Код товара: 738981
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
26 320 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Модель
10700
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Объем кэша L1
512
Объем кэша L2
2
Объем кэша L3
16
Базовая тактовая частота, ГГц
2.9
Частота процессора в режиме Turbo
4.8
Тип памяти
DDR4
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 630
Страна производитель
Китай
Вес, г.
30
Описание товара Процессор Intel Core i7-10700 S1200 OEM 2.9G CM8070104282327 PULL
Классические надежные процессоры. Великолепная производительность ПК данной моделью процессора позволит без проблем использовать многозадачный режим, чтобы общаться друзьями близкими, развлекаться работать. Также вас порадует впечатляющая производительность качество графики.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i7, Intel игровые, Игровые, LGA 1200, 8 ядерные, С встроенной графикой
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 25 750 руб.6438 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5 14600KF Soc-1700 (CM8071504821014) OEM
-
В наличииЦена 25 776 руб.6444 руб. в СплитПроцессор Intel Xeon E5-2609 v4 Soc-2011-3 1.7GHz OEM
-
В наличииЦена 26 470 руб.6618 руб. в СплитПроцессор Intel Core I7-10700 (CM8070104282327 S RH6Y) OEM
-
В наличииЦена 26 920 руб.6730 руб. в СплитПроцессор Intel Core i7-12700KF (CM8071504553829SRL4P) ОEM
-
В наличииЦена 27 410 руб.6853 руб. в СплитПроцессор Intel Core I7-12700KF S1700 OEM (CM8071504553829 S RL4...
-
В наличииЦена 27 420 руб.6855 руб. в СплитПроцессор Intel Core i7-12700F Alder Lake (CM8071504555020) oem
-
В наличииЦена 27 580 руб.6895 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 7 7800X3D AM5 tray (100-000000910)
-
В наличииЦена 28 410 руб.7103 руб. в СплитПроцессор Intel Core i7 13700F OEM (CM8071504820806S)
-
В наличииЦена 28 410 руб.7103 руб. в СплитПроцессор Intel Core I7-13700KF S1700 OEM (CM8071504820706IN)
-
В наличииЦена 29 870 руб.7468 руб. в СплитПроцессор Intel Core i7-9700 (CM8068403874521)
-
В наличииЦена 31 320 руб.7830 руб. в СплитПроцессор Intel Core I7-12700K S1700 OEM (CM8071504553828 S RL4N...
-
В наличииЦена 32 990 руб.8248 руб. в СплитПроцессор Intel Core i9-12900KF (CM8071504549231SRL4J) OEM
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Модель
10700
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Объем кэша L1
512
Объем кэша L2
2
Развернуть
Объем кэша L3
16
Базовая тактовая частота, ГГц
2.9
Частота процессора в режиме Turbo
4.8
Тип памяти
DDR4
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 630
Страна производитель
Китай
Классические надежные процессоры. Великолепная производительность ПК данной моделью процессора позволит без проблем использовать многозадачный режим, чтобы общаться друзьями близкими, развлекаться работать. Также вас порадует впечатляющая производительность качество графики.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i7, Intel игровые, Игровые, LGA 1200, 8 ядерные, С встроенной графикой
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i7, Intel игровые, Игровые, LGA 1200, 8 ядерные, С встроенной графикой
Купить Процессор Intel Core i7-10700 S1200 OEM 2.9G CM8070104282327 PULL - по цене 26320 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Процессор Intel Core i7-10700 S1200 OEM 2.9G CM8070104282327 PULL