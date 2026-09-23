Процессор Intel CORE I5-12400 S1700 OEM 2.5G CM8071504555317 S RL4V IN
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 490 руб.
В наличии
Код товара: 738977
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
15 490 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
5х4х1
Вес, г.
10
Описание товара Процессор Intel CORE I5-12400 S1700 OEM 2.5G CM8071504555317 S RL4V IN
Процессор Intel CORE I5-12400 S1700 OEM 2.5G CM8071504555317 S RL4V IN
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 14 890 руб.3723 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 5 5500GT AM4 (100-000001489) OEM
-
В наличииЦена 14 990 руб.3748 руб. в СплитПроцессор Intel Core I5-12400 S1700 OEM (CM8071504650608 S RL5Y ...
-
В наличииЦена 14 990 руб.3748 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 5 7600X AM5 (100-000000593) OEM
-
В наличииЦена 15 470 руб.3868 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 5 5600GT AM4 (100-000001488) OEM
-
В наличииЦена 16 040 руб.4010 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5-14400 S1700 OEM 2.5G CM8071504821112 S R...
-
В наличииЦена 16 170 руб.4043 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5 10500 S1200 OEM (CM8070104290511 S RH3A)
-
В наличииЦена 16 300 руб.4075 руб. в СплитПроцессор Intel Core I5-12600KF S1700 OEM (CM8071504555228 S RL4...
-
В наличииЦена 16 380 руб.4095 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5 14400 Soc-1700 OEM (CM8071505093012)
-
В наличииЦена 16 580 руб.4145 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 5 9600X OEM (100-000001405)
-
В наличииЦена 17 050 руб.4263 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5-13400 S1700 OEM (CM8071504821106)
-
В наличииЦена 17 400 руб.4350 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 7 7700 OEM 100-000000592 AM5, 4.5-5.4GHz, 8 ...
-
В наличииЦена 17 790 руб.4448 руб. в СплитПроцессор AMD RYZEN 5 7600 OEM (100-000001015)
Процессор Intel CORE I5-12400 S1700 OEM 2.5G CM8071504555317 S RL4V IN
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Купить Процессор Intel CORE I5-12400 S1700 OEM 2.5G CM8071504555317 S RL4V IN - по цене 15490 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Процессор Intel CORE I5-12400 S1700 OEM 2.5G CM8071504555317 S RL4V IN