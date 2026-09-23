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Процессор Intel CORE I5-12400 S1700 OEM 2.5G CM8071504555317 S RL4V IN купить с доставкой в Москве
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Процессор Intel CORE I5-12400 S1700 OEM 2.5G CM8071504555317 S RL4V IN

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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 490 руб. 
Начислим 248 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738977
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Процессор Intel CORE I5-12400 S1700 OEM 2.5G CM8071504555317 S RL4V IN
15 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Размеры в упаковке, см
5х4х1
Вес, г.
10

Описание товара Процессор Intel CORE I5-12400 S1700 OEM 2.5G CM8071504555317 S RL4V IN

Процессор Intel CORE I5-12400 S1700 OEM 2.5G CM8071504555317 S RL4V IN

Отзывы о товаре Процессор Intel CORE I5-12400 S1700 OEM 2.5G CM8071504555317 S RL4V IN




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Характеристики
Бренд
Intel
Описание
Процессор Intel CORE I5-12400 S1700 OEM 2.5G CM8071504555317 S RL4V IN
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Процессор Intel CORE I5-12400 S1700 OEM 2.5G CM8071504555317 S RL4V IN - по цене 15490 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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