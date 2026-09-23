Процессор Ryzen X6 5 5600GT AM4 65W 3600 100-000001488 AMD
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель
5600GT
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Cezanne
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738971
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель
5600GT
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Cezanne
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L1
384
Объем кэша L2
3
Объем кэша L3
16
Базовая тактовая частота, ГГц
3.6
Частота процессора в режиме Turbo
4.6
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR4
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon Graphics
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
50
Описание товара Процессор Ryzen X6 5 5600GT AM4 65W 3600 100-000001488 AMD
Классические надежные процессоры. Великолепная производительность ПК данной моделью процессора позволит без проблем использовать многозадачный режим, чтобы общаться друзьями близкими, развлекаться работать. Также вас порадует впечатляющая производительность качество графики.
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Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель
5600GT
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Cezanne
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L1
384
Объем кэша L2
3
Развернуть
Объем кэша L3
16
Базовая тактовая частота, ГГц
3.6
Частота процессора в режиме Turbo
4.6
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR4
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon Graphics
Страна производитель
Китай
Классические надежные процессоры. Великолепная производительность ПК данной моделью процессора позволит без проблем использовать многозадачный режим, чтобы общаться друзьями близкими, развлекаться работать. Также вас порадует впечатляющая производительность качество графики.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 5, AMD игровые, Игровые, 6 ядерные, С встроенной графикой, С разблокированным множителем, AM4
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 5, AMD игровые, Игровые, 6 ядерные, С встроенной графикой, С разблокированным множителем, AM4
Процессор Ryzen X6 5 5600GT AM4 65W 3600 100-000001488 AMD - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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