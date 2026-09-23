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Модуль памяти DIMM 64GB (32GBx2) DDR5-6000 PSD564G5600K PATRIOT купить с доставкой в Москве
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Модуль памяти DIMM 64GB (32GBx2) DDR5-6000 PSD564G5600K PATRIOT

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Модуль памяти DIMM 64GB (32GBx2) DDR5-6000 PSD564G5600K PATRIOT - фото 1
Модуль памяти DIMM 64GB (32GBx2) DDR5-6000 PSD564G5600K PATRIOT - фото 2
Модуль памяти DIMM 64GB (32GBx2) DDR5-6000 PSD564G5600K PATRIOT - фото 3
Модуль памяти DIMM 64GB (32GBx2) DDR5-6000 PSD564G5600K PATRIOT - фото 4
Модуль памяти DIMM 64GB (32GBx2) DDR5-6000 PSD564G5600K PATRIOT - фото 5
Модуль памяти DIMM 64GB (32GBx2) DDR5-6000 PSD564G5600K PATRIOT - фото 6
Модуль памяти DIMM 64GB (32GBx2) DDR5-6000 PSD564G5600K PATRIOT - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Нет
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
Тайминги
CL46-46-46-90
  • Модуль памяти DIMM 64GB (32GBx2) DDR5-6000 PSD564G5600K PATRIOT - фото 1
  • Модуль памяти DIMM 64GB (32GBx2) DDR5-6000 PSD564G5600K PATRIOT - фото 2
  • Модуль памяти DIMM 64GB (32GBx2) DDR5-6000 PSD564G5600K PATRIOT - фото 3
  • Модуль памяти DIMM 64GB (32GBx2) DDR5-6000 PSD564G5600K PATRIOT - фото 4
  • Модуль памяти DIMM 64GB (32GBx2) DDR5-6000 PSD564G5600K PATRIOT - фото 5
  • Модуль памяти DIMM 64GB (32GBx2) DDR5-6000 PSD564G5600K PATRIOT - фото 6
  • Модуль памяти DIMM 64GB (32GBx2) DDR5-6000 PSD564G5600K PATRIOT - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
94 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738960
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Нет
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
64
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
46
Тайминги
CL46-46-46-90
Радиатор охлаждения
Нет
Подсветка
нет
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х2
Вес, г.
50

Описание товара Модуль памяти DIMM 64GB (32GBx2) DDR5-6000 PSD564G5600K PATRIOT

Оперативная память Patriot Signature Line PSD564G5600K DDR5 – комплект из двух модулей по 32 ГБ с тактовой частотой 5600 МГц. Этот набор памяти формата DIMM поддерживает стандарт UDIMM и работает при напряжении 1.1 В.

Отзывы о товаре Модуль памяти DIMM 64GB (32GBx2) DDR5-6000 PSD564G5600K PATRIOT




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Нет
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
64
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
46
Тайминги
CL46-46-46-90
Развернуть
Радиатор охлаждения
Нет
Подсветка
нет
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Описание
Оперативная память Patriot Signature Line PSD564G5600K DDR5 – комплект из двух модулей по 32 ГБ с тактовой частотой 5600 МГц. Этот набор памяти формата DIMM поддерживает стандарт UDIMM и работает при напряжении 1.1 В.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Модуль памяти DIMM 64GB (32GBx2) DDR5-6000 PSD564G5600K PATRIOT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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