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Модуль памяти DIMM 64GB (32GBх2) DDR5-5600 RGB KF556C40BB2AK2-64 KINGSTON купить с доставкой в Москве
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Модуль памяти DIMM 64GB (32GBх2) DDR5-5600 RGB KF556C40BB2AK2-64 KINGSTON

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
119 200 руб. 
Начислим 1908 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738953
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Модуль памяти DIMM 64GB (32GBх2) DDR5-5600 RGB KF556C40BB2AK2-64 KINGSTON
119 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Размеры в упаковке, см
17х12х1
Вес, г.
100

Описание товара Модуль памяти DIMM 64GB (32GBх2) DDR5-5600 RGB KF556C40BB2AK2-64 KINGSTON

Модуль памяти DIMM 64GB (32GBх2) DDR5-5600 RGB KF556C40BB2AK2-64 KINGSTON

Отзывы о товаре Модуль памяти DIMM 64GB (32GBх2) DDR5-5600 RGB KF556C40BB2AK2-64 KINGSTON




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Характеристики
Бренд
Kingston
Описание
Модуль памяти DIMM 64GB (32GBх2) DDR5-5600 RGB KF556C40BB2AK2-64 KINGSTON
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Модуль памяти DIMM 64GB (32GBх2) DDR5-5600 RGB KF556C40BB2AK2-64 KINGSTON - по цене 119200 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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