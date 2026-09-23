Модуль памяти DIMM 8GB DDR4-3200 AH4U08G32C28YMBAA-1 APACER
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738951
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Характеристики
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х17х2
Вес, г.
200
Описание товара Модуль памяти DIMM 8GB DDR4-3200 AH4U08G32C28YMBAA-1 APACER
Модуль памяти DIMM 8GB DDR4-3200 AH4U08G32C28YMBAA-1 APACER
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Модуль памяти DIMM 8GB DDR4-3200 AH4U08G32C28YMBAA-1 APACER
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Модуль памяти DIMM 8GB DDR4-3200 AH4U08G32C28YMBAA-1 APACER - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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