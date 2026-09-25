Top.Mail.Ru
Материнская плата H610 S1700 MATX PRO H610M-B MSI купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Материнская плата H610 S1700 MATX PRO H610M-B MSI

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Материнская плата H610 S1700 MATX PRO H610M-B MSI - фото 1
Материнская плата H610 S1700 MATX PRO H610M-B MSI - фото 2
Материнская плата H610 S1700 MATX PRO H610M-B MSI - фото 3
Материнская плата H610 S1700 MATX PRO H610M-B MSI - фото 4
Материнская плата H610 S1700 MATX PRO H610M-B MSI - фото 5
Материнская плата H610 S1700 MATX PRO H610M-B MSI - фото 6
Материнская плата H610 S1700 MATX PRO H610M-B MSI - фото 7
Материнская плата H610 S1700 MATX PRO H610M-B MSI - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата H610 S1700 MATX PRO H610M-B MSI - фото 1
  • Материнская плата H610 S1700 MATX PRO H610M-B MSI - фото 2
  • Материнская плата H610 S1700 MATX PRO H610M-B MSI - фото 3
  • Материнская плата H610 S1700 MATX PRO H610M-B MSI - фото 4
  • Материнская плата H610 S1700 MATX PRO H610M-B MSI - фото 5
  • Материнская плата H610 S1700 MATX PRO H610M-B MSI - фото 6
  • Материнская плата H610 S1700 MATX PRO H610M-B MSI - фото 7
  • Материнская плата H610 S1700 MATX PRO H610M-B MSI - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 
Начислим 78 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738942
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Материнская плата H610 S1700 MATX PRO H610M-B MSI
4 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
21.1
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel H610
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
VGA (D-Sub), HDMI
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х3х1
Вес, г.
800

Описание товара Материнская плата H610 S1700 MATX PRO H610M-B MSI

Материнская плата MSI PRO H610M-B DDR4 ориентирована для сборки офисной рабочей станции. Она представлена в компактном типоразмере, поэтому подходит для установки в небольшой системный блок. В основе содержится чипсет Intel H610 с процессорным разъемом стандарта LGA 1700. Для подключения комплектующих предлагаются 2 слота DIMM DDR4, слот расширения PCI-E x16, 1 разъем M.2, 4 разъема SATA. В плате имеются 7.1-канальный звуковой кодек и сетевой адаптер 1 Гбит/с. Среди прочих особенностей MSI PRO H610M-B отмечается весьма широкий набор портов и разъемов, с помощью которых можно подключить необходимые периферийные устройства. Технологии Core Boost и Memory Boost способствуют ускорению системы. К особенностям платы относятся инструменты для настройки системы, мониторинга и устранения неполадок.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата H610 S1700 MATX PRO H610M-B MSI




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MSI
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
21.1
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel H610
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Развернуть
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
VGA (D-Sub), HDMI
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата MSI PRO H610M-B DDR4 ориентирована для сборки офисной рабочей станции. Она представлена в компактном типоразмере, поэтому подходит для установки в небольшой системный блок. В основе содержится чипсет Intel H610 с процессорным разъемом стандарта LGA 1700. Для подключения комплектующих предлагаются 2 слота DIMM DDR4, слот расширения PCI-E x16, 1 разъем M.2, 4 разъема SATA. В плате имеются 7.1-канальный звуковой кодек и сетевой адаптер 1 Гбит/с. Среди прочих особенностей MSI PRO H610M-B отмечается весьма широкий набор портов и разъемов, с помощью которых можно подключить необходимые периферийные устройства. Технологии Core Boost и Memory Boost способствуют ускорению системы. К особенностям платы относятся инструменты для настройки системы, мониторинга и устранения неполадок.


Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Материнская плата H610 S1700 MATX PRO H610M-B MSI - по цене 4820 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...