Материнская плата H610 S1700 MATX PRO H610M-B MSI
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Характеристики
Описание товара Материнская плата H610 S1700 MATX PRO H610M-B MSI
Материнская плата MSI PRO H610M-B DDR4 ориентирована для сборки офисной рабочей станции. Она представлена в компактном типоразмере, поэтому подходит для установки в небольшой системный блок. В основе содержится чипсет Intel H610 с процессорным разъемом стандарта LGA 1700. Для подключения комплектующих предлагаются 2 слота DIMM DDR4, слот расширения PCI-E x16, 1 разъем M.2, 4 разъема SATA. В плате имеются 7.1-канальный звуковой кодек и сетевой адаптер 1 Гбит/с. Среди прочих особенностей MSI PRO H610M-B отмечается весьма широкий набор портов и разъемов, с помощью которых можно подключить необходимые периферийные устройства. Технологии Core Boost и Memory Boost способствуют ускорению системы. К особенностям платы относятся инструменты для настройки системы, мониторинга и устранения неполадок.
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