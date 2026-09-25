Материнская плата Z790 S1700 ATX Z790 D AX 1.2 GIGABYTE
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Z790 S1700 ATX Z790 D AX 1.2 GIGABYTE
Материнская плата GIGABYTE Z790 D AX служит для установки центрального процессора с сокетом LGA 1700, относящегося к сериям Intel Celeron G, Intel Core 12-14 Gen, а также Intel Pentium G7000. Модель базируется на чипсете Intel Z790 и позволяет собрать системный блок домашней станции или игрового ПК стартового уровня. Ее размеры типичны для форм-фактора Standard-ATX. На плате располагаются слоты для памяти DDR5 в количестве 4 шт., к которым можно подключить планки с тактовой частотой до 5600 МГц (без разгона). Для присоединения ТВ, монитора или других устройств вывода графики на материнской плате GIGABYTE Z790 D AX предусмотрены интерфейсы-видеовыходы DisplayPort и HDMI. Для присоединения компьютерной периферии модель располагает разъемами 1x USB 3.2 Gen 2, 2x USB 2.0 и 4x USB 3.2 Gen 1. На плате уже смонтированы 2.5-гигабитный сетевой и звуковой адаптеры.
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Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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