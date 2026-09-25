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Материнская плата Z790 S1700 ATX Z790 D AX 1.2 GIGABYTE купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Z790 S1700 ATX Z790 D AX 1.2 GIGABYTE

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Материнская плата Z790 S1700 ATX Z790 D AX 1.2 GIGABYTE - фото 1
Материнская плата Z790 S1700 ATX Z790 D AX 1.2 GIGABYTE - фото 2
Материнская плата Z790 S1700 ATX Z790 D AX 1.2 GIGABYTE - фото 3
Материнская плата Z790 S1700 ATX Z790 D AX 1.2 GIGABYTE - фото 4
Материнская плата Z790 S1700 ATX Z790 D AX 1.2 GIGABYTE - фото 5
Материнская плата Z790 S1700 ATX Z790 D AX 1.2 GIGABYTE - фото 6
Материнская плата Z790 S1700 ATX Z790 D AX 1.2 GIGABYTE - фото 7
Материнская плата Z790 S1700 ATX Z790 D AX 1.2 GIGABYTE - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z790
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
3.0
  • Материнская плата Z790 S1700 ATX Z790 D AX 1.2 GIGABYTE - фото 1
  • Материнская плата Z790 S1700 ATX Z790 D AX 1.2 GIGABYTE - фото 2
  • Материнская плата Z790 S1700 ATX Z790 D AX 1.2 GIGABYTE - фото 3
  • Материнская плата Z790 S1700 ATX Z790 D AX 1.2 GIGABYTE - фото 4
  • Материнская плата Z790 S1700 ATX Z790 D AX 1.2 GIGABYTE - фото 5
  • Материнская плата Z790 S1700 ATX Z790 D AX 1.2 GIGABYTE - фото 6
  • Материнская плата Z790 S1700 ATX Z790 D AX 1.2 GIGABYTE - фото 7
  • Материнская плата Z790 S1700 ATX Z790 D AX 1.2 GIGABYTE - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 160 руб. 
Начислим 227 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738939
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Материнская плата Z790 S1700 ATX Z790 D AX 1.2 GIGABYTE
14 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
30.5
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel Z790
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
7600 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
3.0
Слотов PCI-E x16
3
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х8
Вес, кг.
1.6

Описание товара Материнская плата Z790 S1700 ATX Z790 D AX 1.2 GIGABYTE

Материнская плата GIGABYTE Z790 D AX служит для установки центрального процессора с сокетом LGA 1700, относящегося к сериям Intel Celeron G, Intel Core 12-14 Gen, а также Intel Pentium G7000. Модель базируется на чипсете Intel Z790 и позволяет собрать системный блок домашней станции или игрового ПК стартового уровня. Ее размеры типичны для форм-фактора Standard-ATX. На плате располагаются слоты для памяти DDR5 в количестве 4 шт., к которым можно подключить планки с тактовой частотой до 5600 МГц (без разгона). Для присоединения ТВ, монитора или других устройств вывода графики на материнской плате GIGABYTE Z790 D AX предусмотрены интерфейсы-видеовыходы DisplayPort и HDMI. Для присоединения компьютерной периферии модель располагает разъемами 1x USB 3.2 Gen 2, 2x USB 2.0 и 4x USB 3.2 Gen 1. На плате уже смонтированы 2.5-гигабитный сетевой и звуковой адаптеры.



Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Z790 S1700 ATX Z790 D AX 1.2 GIGABYTE




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
30.5
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel Z790
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
7600 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
3.0
Слотов PCI-E x16
3
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата GIGABYTE Z790 D AX служит для установки центрального процессора с сокетом LGA 1700, относящегося к сериям Intel Celeron G, Intel Core 12-14 Gen, а также Intel Pentium G7000. Модель базируется на чипсете Intel Z790 и позволяет собрать системный блок домашней станции или игрового ПК стартового уровня. Ее размеры типичны для форм-фактора Standard-ATX. На плате располагаются слоты для памяти DDR5 в количестве 4 шт., к которым можно подключить планки с тактовой частотой до 5600 МГц (без разгона). Для присоединения ТВ, монитора или других устройств вывода графики на материнской плате GIGABYTE Z790 D AX предусмотрены интерфейсы-видеовыходы DisplayPort и HDMI. Для присоединения компьютерной периферии модель располагает разъемами 1x USB 3.2 Gen 2, 2x USB 2.0 и 4x USB 3.2 Gen 1. На плате уже смонтированы 2.5-гигабитный сетевой и звуковой адаптеры.


Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Материнская плата Z790 S1700 ATX Z790 D AX 1.2 GIGABYTE - по цене 14160 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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